Аналитики ждут снижения ВВП Германии во втором квартале

Аналитики ждут снижения ВВП Германии во втором квартале

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, во втором квартале сократился на 0,1% в квартальном выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует соответствующие данные в пятницу, 22 августа, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.

