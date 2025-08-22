Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики ждут снижения ВВП Германии во втором квартале - 22.08.2025
Аналитики ждут снижения ВВП Германии во втором квартале
2025-08-22T08:02+0300
2025-08-22T08:02+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, во втором квартале сократился на 0,1% в квартальном выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует соответствующие данные в пятницу, 22 августа, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.
08:02 22.08.2025
 
Аналитики ждут снижения ВВП Германии во втором квартале

Аналитики ждут снижения ВВП Германии во втором квартале на 0,1%

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
© fotolia.com / DOC RABE Media
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, во втором квартале сократился на 0,1% в квартальном выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует соответствующие данные в пятницу, 22 августа, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.
Заголовок открываемого материала