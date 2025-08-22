https://1prime.ru/20250822/vvp-861078688.html
Аналитики ждут снижения ВВП Германии во втором квартале
Аналитики ждут снижения ВВП Германии во втором квартале - 22.08.2025, ПРАЙМ
Аналитики ждут снижения ВВП Германии во втором квартале
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, во втором квартале сократился на 0,1% в квартальном выражении, полагают аналитики,... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T08:02+0300
2025-08-22T08:02+0300
2025-08-22T08:02+0300
экономика
европа
германия
сша
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, во втором квартале сократился на 0,1% в квартальном выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует соответствующие данные в пятницу, 22 августа, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.
европа
германия
сша
европа, германия, сша
Экономика, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, США
Аналитики ждут снижения ВВП Германии во втором квартале
Аналитики ждут снижения ВВП Германии во втором квартале на 0,1%
