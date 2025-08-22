Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Опасный выбор": в Британии выступили с предупреждением Зеленскому - 22.08.2025
"Опасный выбор": в Британии выступили с предупреждением Зеленскому
"Опасный выбор": в Британии выступили с предупреждением Зеленскому
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому предстоит принять важное решение, которое окажет судьбоносное влияние как на него лично, так и на Украину, сообщает британское издание Spiked. "Продолжение конфликта без должной поддержки со стороны США и Европы может обойтись Украине дороже, чем территории, находящиеся под контролем России. Любой выбор для Зеленского сопряжен с рисками", — отмечается в статье. Издание подчеркивает, что Зеленский сталкивается с необходимостью принять важное решение, касающееся войны и мира, которое должно быть тщательно продуманным и взвешенным. В понедельник в Белом доме прошли переговоры между Трампом и Зеленским. После личной встречи к дискуссии присоединились несколько европейских лидеров, чтобы обсудить гарантии безопасности для Киева, которые планируются при поддержке США. Как стало известно из интервью главы МИД России Сергея Лаврова телеканалу NBC, в пятницу Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон отверг все предложения Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в Украине. Тем не менее, Россия, по словам Лаврова, выразила готовность к конструктивному подходу по некоторым вопросам, поднятым президентом США.
23:51 22.08.2025 (обновлено: 23:53 22.08.2025)
 
"Опасный выбор": в Британии выступили с предупреждением Зеленскому

Spiked: Зеленскому предстоит сделать судьбоносный выбор

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому предстоит принять важное решение, которое окажет судьбоносное влияние как на него лично, так и на Украину, сообщает британское издание Spiked.
"Продолжение конфликта без должной поддержки со стороны США и Европы может обойтись Украине дороже, чем территории, находящиеся под контролем России. Любой выбор для Зеленского сопряжен с рисками", — отмечается в статье.
"Ему все мало": французы набросились на Зеленского после встречи с Трампом
Вчера, 22:02
Издание подчеркивает, что Зеленский сталкивается с необходимостью принять важное решение, касающееся войны и мира, которое должно быть тщательно продуманным и взвешенным.
В понедельник в Белом доме прошли переговоры между Трампом и Зеленским. После личной встречи к дискуссии присоединились несколько европейских лидеров, чтобы обсудить гарантии безопасности для Киева, которые планируются при поддержке США.
Как стало известно из интервью главы МИД России Сергея Лаврова телеканалу NBC, в пятницу Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон отверг все предложения Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в Украине.
Тем не менее, Россия, по словам Лаврова, выразила готовность к конструктивному подходу по некоторым вопросам, поднятым президентом США.
"Играет с огнем": на Западе пришли в бешенство из-за поступка Зеленского
Вчера, 17:23
 
