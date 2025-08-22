https://1prime.ru/20250822/vybor-861123158.html
"Опасный выбор": в Британии выступили с предупреждением Зеленскому
"Опасный выбор": в Британии выступили с предупреждением Зеленскому - 22.08.2025, ПРАЙМ
"Опасный выбор": в Британии выступили с предупреждением Зеленскому
Владимиру Зеленскому предстоит принять важное решение, которое окажет судьбоносное влияние как на него лично, так и на Украину, сообщает британское издание... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T23:51+0300
2025-08-22T23:51+0300
2025-08-22T23:53+0300
украина
сша
европа
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому предстоит принять важное решение, которое окажет судьбоносное влияние как на него лично, так и на Украину, сообщает британское издание Spiked. "Продолжение конфликта без должной поддержки со стороны США и Европы может обойтись Украине дороже, чем территории, находящиеся под контролем России. Любой выбор для Зеленского сопряжен с рисками", — отмечается в статье. Издание подчеркивает, что Зеленский сталкивается с необходимостью принять важное решение, касающееся войны и мира, которое должно быть тщательно продуманным и взвешенным. В понедельник в Белом доме прошли переговоры между Трампом и Зеленским. После личной встречи к дискуссии присоединились несколько европейских лидеров, чтобы обсудить гарантии безопасности для Киева, которые планируются при поддержке США. Как стало известно из интервью главы МИД России Сергея Лаврова телеканалу NBC, в пятницу Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон отверг все предложения Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в Украине. Тем не менее, Россия, по словам Лаврова, выразила готовность к конструктивному подходу по некоторым вопросам, поднятым президентом США.
https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861120552.html
https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861107762.html
украина
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп
УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Опасный выбор": в Британии выступили с предупреждением Зеленскому
Spiked: Зеленскому предстоит сделать судьбоносный выбор