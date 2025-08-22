https://1prime.ru/20250822/vyplata-861078574.html
Страховая выплата россиянам после залива квартиры выросла почти в 1,5 раза
Страховая выплата россиянам после залива квартиры выросла почти в 1,5 раза - 22.08.2025, ПРАЙМ
Страховая выплата россиянам после залива квартиры выросла почти в 1,5 раза
Средняя страховая выплата россиянам после залива квартиры в 2025 году выросла почти в 1,5 раза - до 80,4 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в страховой... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22
2025-08-22T07:57+0300
2025-08-22T07:57+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Средняя страховая выплата россиянам после залива квартиры в 2025 году выросла почти в 1,5 раза - до 80,4 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в страховой компании "Ренессанс Страхование".
"Средняя сумма, выплаченная страхователям, пострадавшим от заливов, за 2023 год составила 49,1 тысячи рублей, и продолжила расти до 60,3 тысячи и 80,4 тысячи рублей в 2024 и 2025 годах соответственно", - сообщили в компании.
Чаще всего общая сумма ущерба, причиненного собственникам в результате заливов, составляла 10-15% от общей страховой суммы по договору страхования недвижимости.
Больше всего залитых квартир было в Москве и Санкт-Петербурге— на эти два города в 2024 году пришлось три четверти всех таких страховых случаев. При этом на Москву приходится 54% всех заливов, а на Петербург — 21% случаев, по которым были произведены страховые выплаты. Тройку лидеров замыкает Казань с долей 5%, четвертое место разделили Челябинск и Екатеринбург - по 3,5%. В топ-5 также вошла Самара с долей в 3%.
Аналитики компании провели исследование среди владельцев квартир и выяснили, что каждый седьмой респондент хоть раз становился жертвой залива. При этом 44% сообщили, что их имущество сильно пострадало, а 23% назвали причиненный ущерб критическим. Еще 25% участников исследования понесли незначительный ущерб, и только 8% сообщили, что имущество никак не пострадало.
Россияне, пострадавшие от заливов, в 39% случаев винили в произошедшем своих соседей. Еще 38% участников исследования признались, что были виноваты сами. Остальные были убеждены, что отвечать должна управляющая компания.
Страховщики отмечают растущий спрос на страхование квартир в текущем году. "Число новых договоров страхования квартир, в том числе от заливов, выросло у агентов и брокеров компании с начала года на 70%" - сообщила управляющий директор департамента агентских продаж и работы с брокерами Анастасия Бурчевская.
