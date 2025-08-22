https://1prime.ru/20250822/yuan-861084857.html
Юань открыл торги в пятницу ростом
22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,17 рубля.
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,17 рубля.