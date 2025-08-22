Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля к юаню снижается во второй половине торгов - 22.08.2025
Курс рубля к юаню снижается во второй половине торгов
Курс рубля к юаню снижается во второй половине торгов - 22.08.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню снижается во второй половине торгов
Курс рубля к юаню на Московской бирже снижается во второй половине торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T16:44+0300
2025-08-22T16:44+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/85/841458517_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_4b2300aa32284fb17d1f0722597e7bff.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже снижается во второй половине торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.31 мск рос на 6 копеек (+0,52%), до 11,22 рубля. Стоимость нефти в то же время росла на 0,03%, до 67,69 доллара за баррель сорта Brent. ВЫХОД ИЗ РАВНОВЕСИЯ Юань на Мосбирже в пятницу достигает локальных максимумов. При этом курс китайской валюты находится в диапазоне 11,16-11,25 рубля. "Рубль вновь открылся вниз к юаню и продолжил планомерно дешеветь. В середине торгов произошла заметная коррекция, однако вскоре российская валюта вернулась к нисходящей динамике. Пара юань/рубль впервые с конца июля приблизилась к отметке 11,25 рубля. Ослабление рубля в налоговый период может свидетельствовать о недостаточном предложении иностранной валюты, даже несмотря на продажи экспортеров для фискальных платежей", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Вероятно, спрос на инвалюту продолжает увеличиваться по мере восстановления импорта за счет усиления активности потребителей, отметил он. "Фундаментально, рубль удерживается под давлением из-за ухудшения новостного фона вокруг переговоров по геополитике. Заявления Москвы и Вашингтона о том, что встреча президентов РФ и Украины в ближайшее время невозможна, сократили надежды на мирное урегулирование и нарастили риски новых санкций. Из-за этого инвесторы активно выходят из активов, номинированных в рублях", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Локальная поддержка рублю формируется с опорой на налоговый период и продажу валюты ЦБ в рамках бюджетного правила, но эффект носит ограниченный характер, добавил он. ПРОГНОЗЫ Владимир Чернов из Freedom Finance Global ожидает, что доллар и юань к завершению торгов пятницы будут в диапазоне 80-82 рубля и 11-11,5 рубля соответственно. "Вероятно, все же в начале следующей недели сдерживать более быстрое ослабление рубля будет приближение пика налоговых платежей 28 августа. После этого снижение курса российской валюты способно ускориться. Ближайшей целью роста юаня может выступить район 11,5 рубля, немного выше которого в конце июля был установлен четырехмесячный максимум", - считает Бабин.
16:44 22.08.2025
 
Курс рубля к юаню снижается во второй половине торгов

Курс рубля к юаню опустился ниже 11,22 рубля

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБанкноты евро, долларов США и китайских юаней
Банкноты евро, долларов США и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже снижается во второй половине торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.31 мск рос на 6 копеек (+0,52%), до 11,22 рубля.
Стоимость нефти в то же время росла на 0,03%, до 67,69 доллара за баррель сорта Brent.
ВЫХОД ИЗ РАВНОВЕСИЯ
Юань на Мосбирже в пятницу достигает локальных максимумов. При этом курс китайской валюты находится в диапазоне 11,16-11,25 рубля.
"Рубль вновь открылся вниз к юаню и продолжил планомерно дешеветь. В середине торгов произошла заметная коррекция, однако вскоре российская валюта вернулась к нисходящей динамике. Пара юань/рубль впервые с конца июля приблизилась к отметке 11,25 рубля. Ослабление рубля в налоговый период может свидетельствовать о недостаточном предложении иностранной валюты, даже несмотря на продажи экспортеров для фискальных платежей", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Вероятно, спрос на инвалюту продолжает увеличиваться по мере восстановления импорта за счет усиления активности потребителей, отметил он.
"Фундаментально, рубль удерживается под давлением из-за ухудшения новостного фона вокруг переговоров по геополитике. Заявления Москвы и Вашингтона о том, что встреча президентов РФ и Украины в ближайшее время невозможна, сократили надежды на мирное урегулирование и нарастили риски новых санкций. Из-за этого инвесторы активно выходят из активов, номинированных в рублях", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Локальная поддержка рублю формируется с опорой на налоговый период и продажу валюты ЦБ в рамках бюджетного правила, но эффект носит ограниченный характер, добавил он.
ПРОГНОЗЫ
Владимир Чернов из Freedom Finance Global ожидает, что доллар и юань к завершению торгов пятницы будут в диапазоне 80-82 рубля и 11-11,5 рубля соответственно.
"Вероятно, все же в начале следующей недели сдерживать более быстрое ослабление рубля будет приближение пика налоговых платежей 28 августа. После этого снижение курса российской валюты способно ускориться. Ближайшей целью роста юаня может выступить район 11,5 рубля, немного выше которого в конце июля был установлен четырехмесячный максимум", - считает Бабин.
