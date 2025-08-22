https://1prime.ru/20250822/yuan-861113437.html
Юань на Московской бирже завершил неделю ростом курса до 11,25 рубля
Юань на Московской бирже завершил неделю ростом курса до 11,25 рубля - 22.08.2025, ПРАЙМ
Юань на Московской бирже завершил неделю ростом курса до 11,25 рубля
Курс рубля по итогам торгов пятницы и всей рабочей недели снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,25 рубля, следует из... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T19:03+0300
2025-08-22T19:03+0300
2025-08-22T19:22+0300
экономика
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов пятницы и всей рабочей недели снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,25 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 9 копеек, до 11,25 рубля.За неделю курс юаня поднялся на 15 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,11-11,25 рубля.
https://1prime.ru/20250822/valyuta-861108947.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8576f189f9103ee432f463143d1a6448.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок
Юань на Московской бирже завершил неделю ростом курса до 11,25 рубля
Курс юаня по итогам торгов повысился на 9 копеек и достиг 11,25 рубля
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов пятницы и всей рабочей недели снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,25 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 9 копеек, до 11,25 рубля.
За неделю курс юаня поднялся на 15 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,11-11,25 рубля.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 23 августа