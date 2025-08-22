Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рассказал о займах с просрочкой - 22.08.2025
Банк России
ЦБ рассказал о займах с просрочкой
Среди займов с просрочкой в каждом четвертом случае заемщики не справились с долговой нагрузкой при первом же платеже, говорится в материалах Банка России.
2025-08-22T17:42+0300
2025-08-22T18:00+0300
17:42 22.08.2025 (обновлено: 18:00 22.08.2025)
 
ЦБ рассказал о займах с просрочкой

Среди займов с просрочкой в каждом четвертом случае заемщик не справился с первым платежом

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Среди займов с просрочкой в каждом четвертом случае заемщики не справились с долговой нагрузкой при первом же платеже, говорится в материалах Банка России.
"Среди займов с просрочкой в каждом четвертом случае заемщики не справились с долговой нагрузкой при первом же платеже. С одной стороны, это говорит об избыточной закредитованности граждан, с другой – о сохраняющемся повышенном риск-аппетите МФО, нивелирующих установленные макропруденциальные лимиты за счет искусственного завышения оценки доходов заемщика и манипулирования расчетом показателя долговой нагрузки (ПДН)", - говорится в обзоре ЦБ РФ "Тенденции на рынке МФО за II квартал 2025 года".
Отмечается, что уровень просроченной задолженности длительностью свыше 90 дней (NPL 90+) вырос после полуторагодового снижения. На 30 июня 2025 доля NPL 90+ в целом по рынку составила 28,3%, что на 0,8 процентных пункта выше значения предыдущего квартала.
"Ухудшение произошло и в сегменте займов бизнесу (+0,8 процентных пункта), и в сегменте потребительских займов (+0,6 процентных пункта). Основной причиной увеличения просрочки в розничном сегменте стало вызревание просроченной задолженности, сформированной выдачами четвертого квартала 2024 года и первого квартала 2025 года", - уточняется в обзоре.
По данным регулятора, 15% объема выданных за этот период займов к 30 июня 2025 вышли на просрочку: 6% просрочено на 1-30 дней, 3% на 31-90 дней и 6% на 90+ дней.
Также указывается, что среди потребительских выдач четвертого квартала 2024 - первого квартала 2025 года по состоянию на 30 июня 2025 погашено 59%. "Однако в большинстве случаев (48% выдач) заемщик после погашения действовавших займов оформлял новые и попадал в цепочки займов, а в 20% случаев объем его долгов при этом возрастал", - уточняет регулятор.
Указывается, что в долговую спираль попадали заемщики, имеющие на руках наиболее дорогие займы. Просрочка также чаще возникала по займам с ПСК более 250%. В то же время займы с ПСК менее 100% преимущественно погашались без последующего оформления новых обязательств, говорится в обзоре.
Заголовок открываемого материала