Названы запахи, которые ассоциируются у россиян с успехом

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Успех у большинства россиян ассоциируется с запахом дерева, виски и табака, тогда как расставание пахнет ладаном, а также травяными и древесными нотами, подсчитали для РИА Новости специалисты "Золотого Яблока". "Успех в воображении россиян связан с глубиной шлейфа и статусом. На первом месте среди "запахов достижений" оказались древесные аккорды (19%). Чуть реже упоминали виски (17%) и табак (14%). За ними следуют пряные ноты имбиря и гвоздики (13%), а также мускус (10%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 2,5 тысячи россиян старше 18 лет. В свою очередь запах любви для большинства россиян цветочный - более четверти выбрали запах розы. На втором месте запах ванили, которая ассоциируется с теплом и уютом. За ней следуют вишня и цитрусовые ноты. Замыкает пятерку жасмин. "У разрыва отношений своя палитра: чаще всего россияне выбирали ладан (17%), травяные и древесные ноты (по 11% соответственно), - рассказали аналитики. Среди прочих запахов "расставания" - специи, белые цветы, жасмин, а также ароматы чая или кофе. Сами же россияне, по подсчетам специалистов, хотели бы ассоциироваться у окружающих со свежестью - 29% - дождем, морским бризом или влажной травой. Вторую строчку в рейтинге заняли фруктовые композиции (16%), а третью - древесно-пряные (13%). При этом 16% признались, что предпочитают не ассоциироваться ни с каким запахом.

