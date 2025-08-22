https://1prime.ru/20250822/zapisi-861074751.html

Рассекречены записи встречи Клинтона с Путиным

Рассекречены записи встречи Клинтона с Путиным - 22.08.2025, ПРАЙМ

Рассекречены записи встречи Клинтона с Путиным

Билл Клинтон будучи президентом США на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в 2000 году подчеркивал, что расширение НАТО на восток не угрожает... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T03:04+0300

2025-08-22T03:04+0300

2025-08-22T03:04+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

москва

рф

владимир путин

такер карлсон

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861074751.jpg?1755821087

ВАШИНГТОН, 22 авг – ПРАЙМ. Билл Клинтон будучи президентом США на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в 2000 году подчеркивал, что расширение НАТО на восток не угрожает Москве, и заявлял о готовности рассмотреть возможность вступления РФ в Североатлантический альянс, следует из рассекреченных документов американского правительства. Некоммерческая исследовательская организация National Security Archive при Университете Джорджа Вашингтона обнародовала записи, сделанные дипломатом и переводчиком Строубом Тэлботтом, в то время занимавшим пост заместителя госсекретаря США и свободно владевшим русским языком, во время встречи Путина и Клинтона в Кремле в июне 2000 года. "С самого начала процесса расширения НАТО я знал, что это может стать проблемой для России. Я с пониманием относился к этому и хочу, чтобы все понимали, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России", – заявил Клинтон. Он подчеркивал, что "если наши преемники сосредоточат внимание друг на друге как на главной угрозе, о которой им следует беспокоиться, они упустят возможность совместно решать другие проблемы". Однако, как следует из рассекреченных документов, уже на следующий день президент США был "гораздо менее откровенен в этом вопросе". В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале 2024 года Путин заявил, что Россия могла бы стать членом НАТО в начале 2000-х, если бы США проявили искреннюю заинтересованность. Аналогичную позицию президент озвучивал еще в феврале 2022 года, ссылаясь на разговор с Клинтоном, который, по словам Путина, "отнесся холодно" к этой идее.

сша

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, москва, рф, владимир путин, такер карлсон, нато