На Украине предрекли крах режима Зеленского из-за утечки данных из базы ВСУ

На Украине предрекли крах режима Зеленского из-за утечки данных из базы ВСУ - 22.08.2025, ПРАЙМ

На Украине предрекли крах режима Зеленского из-за утечки данных из базы ВСУ

Взлом базы данных Генштаба ВСУ хакерами и утечка данных об истинных потерях украинской армии могут ускорить кризис власти Владимира Зеленского, заявил депутат... | 22.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Взлом базы данных Генштаба ВСУ хакерами и утечка данных об истинных потерях украинской армии могут ускорить кризис власти Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале. На данный момент он находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. "Если на мгновение задуматься о последствиях признания реального числа погибших и реакции армии, это будет его (Зеленского. — Прим. Ред.) политическая смерть", — отметил он. Парламентарий подчеркнул, что подсчеты компенсаций за каждого погибшего солдата приведут к огромной финансовой нагрузке на украинский бюджет, что может повергнуть страну в длительное экономическое банкротство. "Когда эти цифры вписываются в государственный бюджет, Украина лишается возможности получить финансовую помощь или рассчитаться с кредиторами. Подобные обязательства фактически ставят точку на Украине", — добавил депутат. По мнению Дубинского, экономический коллапс неизбежно повлечет за собой и падение режима Зеленского. Ранее в среду Telegram-канал Mash заявил, что начиная с февраля 2022 года Украина потеряла 1,7 миллиона солдат и офицеров, и эти данные содержатся в базе данных Генштаба ВСУ, подвергшейся взлому. Хакерская группа KillNet позже подтвердила эту информацию, заявив РИА Новости, что взлом был осуществлен через устройство руководителя логистического департамента. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины категорически отклонил достоверность предоставленной хакерами информации.

