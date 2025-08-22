Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине предрекли крах режима Зеленского из-за утечки данных из базы ВСУ - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861074326.html
На Украине предрекли крах режима Зеленского из-за утечки данных из базы ВСУ
На Украине предрекли крах режима Зеленского из-за утечки данных из базы ВСУ - 22.08.2025, ПРАЙМ
На Украине предрекли крах режима Зеленского из-за утечки данных из базы ВСУ
Взлом базы данных Генштаба ВСУ хакерами и утечка данных об истинных потерях украинской армии могут ускорить кризис власти Владимира Зеленского, заявил депутат... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T02:47+0300
2025-08-22T02:47+0300
украина
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg
МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Взлом базы данных Генштаба ВСУ хакерами и утечка данных об истинных потерях украинской армии могут ускорить кризис власти Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале. На данный момент он находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. "Если на мгновение задуматься о последствиях признания реального числа погибших и реакции армии, это будет его (Зеленского. — Прим. Ред.) политическая смерть", — отметил он. Парламентарий подчеркнул, что подсчеты компенсаций за каждого погибшего солдата приведут к огромной финансовой нагрузке на украинский бюджет, что может повергнуть страну в длительное экономическое банкротство. "Когда эти цифры вписываются в государственный бюджет, Украина лишается возможности получить финансовую помощь или рассчитаться с кредиторами. Подобные обязательства фактически ставят точку на Украине", — добавил депутат. По мнению Дубинского, экономический коллапс неизбежно повлечет за собой и падение режима Зеленского. Ранее в среду Telegram-канал Mash заявил, что начиная с февраля 2022 года Украина потеряла 1,7 миллиона солдат и офицеров, и эти данные содержатся в базе данных Генштаба ВСУ, подвергшейся взлому. Хакерская группа KillNet позже подтвердила эту информацию, заявив РИА Новости, что взлом был осуществлен через устройство руководителя логистического департамента. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины категорически отклонил достоверность предоставленной хакерами информации.
https://1prime.ru/20250821/zelenskiy-861034311.html
https://1prime.ru/20250821/zelenskiy-861033965.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_3813685ce7533ce765502c576a6c1ed8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, всу
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
02:47 22.08.2025
 
На Украине предрекли крах режима Зеленского из-за утечки данных из базы ВСУ

Дубинский: утечка данных о потерях ВСУ говорит о падении Зеленского

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Взлом базы данных Генштаба ВСУ хакерами и утечка данных об истинных потерях украинской армии могут ускорить кризис власти Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале. На данный момент он находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.
"Если на мгновение задуматься о последствиях признания реального числа погибших и реакции армии, это будет его (Зеленского. — Прим. Ред.) политическая смерть", — отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что подсчеты компенсаций за каждого погибшего солдата приведут к огромной финансовой нагрузке на украинский бюджет, что может повергнуть страну в длительное экономическое банкротство.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Зеленский назвал сроки массового производства ракеты "Фламинго"
Вчера, 11:20
"Когда эти цифры вписываются в государственный бюджет, Украина лишается возможности получить финансовую помощь или рассчитаться с кредиторами. Подобные обязательства фактически ставят точку на Украине", — добавил депутат.
По мнению Дубинского, экономический коллапс неизбежно повлечет за собой и падение режима Зеленского.
Ранее в среду Telegram-канал Mash заявил, что начиная с февраля 2022 года Украина потеряла 1,7 миллиона солдат и офицеров, и эти данные содержатся в базе данных Генштаба ВСУ, подвергшейся взлому. Хакерская группа KillNet позже подтвердила эту информацию, заявив РИА Новости, что взлом был осуществлен через устройство руководителя логистического департамента.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины категорически отклонил достоверность предоставленной хакерами информации.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Зеленский сделал предположение о месте встречи с Путиным
Вчера, 11:15
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала