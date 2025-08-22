https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861076927.html

В Австралии оценили итоги встречи Зеленского и Трампа

В Австралии оценили итоги встречи Зеленского и Трампа - 22.08.2025, ПРАЙМ

В Австралии оценили итоги встречи Зеленского и Трампа

22.08.2025

МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме не прошла с ясным осознанием рамок гарантий безопасности для Украины, сообщает австралийская газета The Sydney Morning Herald, ссылаясь на мнения аналитиков. "Хотя гарантии безопасности для Украины после заключения сделки остаются нечеткими, на переговорах в Вашингтоне был сделан лишь небольшой шаг в этом направлении", — говорится в статье.Издание указывает, что США дали понять: они не намерены непосредственно заниматься вопросами безопасности Украины, уповая на участие европейских союзников. Дженнифер Кавана из аналитического центра Defense Priorities выразила мнение, что обсуждаемые в Вашингтоне гарантии больше похожи на пустую затею и плод фантазий. По ее словам, затягивание переговоров только играет на руку российской армии, помогая ей укреплять позиции. "В такой ситуации выбор уже не состоит в том, существуют ли гарантии безопасности, а в том, что это становится вопросом жизни и смерти", — отметила она. Согласно данным агентства Reuters, главы военных ведомств США и ЕС завершили разработку вариантов по обеспечению Украине гарантий безопасности. На встрече в понедельник, где Трамп принимал Зеленского и европейских лидеров в Белом доме, он заявил, что не стал бы приравнивать возможные гарантии безопасности для Киева к существующим в НАТО. Также Трамп подчеркнул, что при его управлении американские войска не будут размещены на территории Украины. По информации агентства Bloomberg, предусматривается, что гарантии безопасности США и Европы для Украины будут основываться на поддержке "коалиции желающих", в которую могут войти многонациональные силы. МИД России заявил, что размещение войск стран НАТО на территории Украины для Москвы категорически неприемлемо и может привести к резкой эскалации. Подобные заявления о возможности размещения международных войск на Украине, особенно исходящие из Великобритании и других европейских стран, российское министерство ранее называет подстрекательством к продлению конфликта.

