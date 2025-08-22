Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Австралии оценили итоги встречи Зеленского и Трампа - 22.08.2025, ПРАЙМ
В Австралии оценили итоги встречи Зеленского и Трампа
В Австралии оценили итоги встречи Зеленского и Трампа - 22.08.2025, ПРАЙМ
В Австралии оценили итоги встречи Зеленского и Трампа
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме не прошла с ясным осознанием рамок гарантий безопасности для Украины,... | 22.08.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_1717202b1a049f7281550f8d86890cae.jpg
МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме не прошла с ясным осознанием рамок гарантий безопасности для Украины, сообщает австралийская газета The Sydney Morning Herald, ссылаясь на мнения аналитиков. "Хотя гарантии безопасности для Украины после заключения сделки остаются нечеткими, на переговорах в Вашингтоне был сделан лишь небольшой шаг в этом направлении", — говорится в статье.Издание указывает, что США дали понять: они не намерены непосредственно заниматься вопросами безопасности Украины, уповая на участие европейских союзников. Дженнифер Кавана из аналитического центра Defense Priorities выразила мнение, что обсуждаемые в Вашингтоне гарантии больше похожи на пустую затею и плод фантазий. По ее словам, затягивание переговоров только играет на руку российской армии, помогая ей укреплять позиции. "В такой ситуации выбор уже не состоит в том, существуют ли гарантии безопасности, а в том, что это становится вопросом жизни и смерти", — отметила она. Согласно данным агентства Reuters, главы военных ведомств США и ЕС завершили разработку вариантов по обеспечению Украине гарантий безопасности. На встрече в понедельник, где Трамп принимал Зеленского и европейских лидеров в Белом доме, он заявил, что не стал бы приравнивать возможные гарантии безопасности для Киева к существующим в НАТО. Также Трамп подчеркнул, что при его управлении американские войска не будут размещены на территории Украины. По информации агентства Bloomberg, предусматривается, что гарантии безопасности США и Европы для Украины будут основываться на поддержке "коалиции желающих", в которую могут войти многонациональные силы. МИД России заявил, что размещение войск стран НАТО на территории Украины для Москвы категорически неприемлемо и может привести к резкой эскалации. Подобные заявления о возможности размещения международных войск на Украине, особенно исходящие из Великобритании и других европейских стран, российское министерство ранее называет подстрекательством к продлению конфликта.
06:24 22.08.2025
 
В Австралии оценили итоги встречи Зеленского и Трампа

SMH: встреча в Белом доме обошлась без гарантий для Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме не прошла с ясным осознанием рамок гарантий безопасности для Украины, сообщает австралийская газета The Sydney Morning Herald, ссылаясь на мнения аналитиков.
"Хотя гарантии безопасности для Украины после заключения сделки остаются нечеткими, на переговорах в Вашингтоне был сделан лишь небольшой шаг в этом направлении", — говорится в статье.
Издание указывает, что США дали понять: они не намерены непосредственно заниматься вопросами безопасности Украины, уповая на участие европейских союзников.
Дженнифер Кавана из аналитического центра Defense Priorities выразила мнение, что обсуждаемые в Вашингтоне гарантии больше похожи на пустую затею и плод фантазий. По ее словам, затягивание переговоров только играет на руку российской армии, помогая ей укреплять позиции.
"В такой ситуации выбор уже не состоит в том, существуют ли гарантии безопасности, а в том, что это становится вопросом жизни и смерти", — отметила она.
Согласно данным агентства Reuters, главы военных ведомств США и ЕС завершили разработку вариантов по обеспечению Украине гарантий безопасности. На встрече в понедельник, где Трамп принимал Зеленского и европейских лидеров в Белом доме, он заявил, что не стал бы приравнивать возможные гарантии безопасности для Киева к существующим в НАТО. Также Трамп подчеркнул, что при его управлении американские войска не будут размещены на территории Украины.
По информации агентства Bloomberg, предусматривается, что гарантии безопасности США и Европы для Украины будут основываться на поддержке "коалиции желающих", в которую могут войти многонациональные силы. МИД России заявил, что размещение войск стран НАТО на территории Украины для Москвы категорически неприемлемо и может привести к резкой эскалации. Подобные заявления о возможности размещения международных войск на Украине, особенно исходящие из Великобритании и других европейских стран, российское министерство ранее называет подстрекательством к продлению конфликта.
