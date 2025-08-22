https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861106429.html

"Запустит ракету". Поведение Зеленского разозлило депутата Рады

"Запустит ракету". Поведение Зеленского разозлило депутата Рады - 22.08.2025, ПРАЙМ

"Запустит ракету". Поведение Зеленского разозлило депутата Рады

Владимира Зеленского следует признать террористом, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя удары, нанесенные ВСУ по нефтепроводу... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T16:50+0300

2025-08-22T16:50+0300

2025-08-22T16:50+0300

политика

европа

владимир зеленский

украина

венгрия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Владимира Зеленского следует признать террористом, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя удары, нанесенные ВСУ по нефтепроводу "Дружба"."Все, что нужно сделать, — это признать Зеленского террористом и действовать соответственно. А что вы думаете, на что он способен? Сегодня он убивает собственный народ. А завтра? Запустит ракету по тем политикам в Европе, которые ему не нравятся! Не сомневайтесь — он это сделает. Вопрос только времени", — написал он.Информация об атаке на объект со стороны Украины появилась утром в пятницу. Министр экономики Словакии Дениса Сакова отметила, что атака произошла у границы с Белоруссией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что из-за этого Будапешт и Братислава остались без нефтяных поставок почти на неделю.Кроме того, действия ВСУ вызвали недовольство у американского лидера Дональда Трампа, о чем сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Киевский режим уже не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". В частности, в марте украинский беспилотник атаковал измерительную станцию трубопровода, что также привело к приостановке российских поставок нефти в Венгрию. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за эти действия.

https://1prime.ru/20250822/ukraina-861104239.html

https://1prime.ru/20250822/mir-861087061.html

европа

украина

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, владимир зеленский, украина, венгрия