"Запустит ракету". Поведение Зеленского разозлило депутата Рады - 22.08.2025
Политика
"Запустит ракету". Поведение Зеленского разозлило депутата Рады
2025-08-22T16:50+0300
2025-08-22T16:50+0300
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Владимира Зеленского следует признать террористом, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя удары, нанесенные ВСУ по нефтепроводу "Дружба"."Все, что нужно сделать, — это признать Зеленского террористом и действовать соответственно. А что вы думаете, на что он способен? Сегодня он убивает собственный народ. А завтра? Запустит ракету по тем политикам в Европе, которые ему не нравятся! Не сомневайтесь — он это сделает. Вопрос только времени", — написал он.Информация об атаке на объект со стороны Украины появилась утром в пятницу. Министр экономики Словакии Дениса Сакова отметила, что атака произошла у границы с Белоруссией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что из-за этого Будапешт и Братислава остались без нефтяных поставок почти на неделю.Кроме того, действия ВСУ вызвали недовольство у американского лидера Дональда Трампа, о чем сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Киевский режим уже не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". В частности, в марте украинский беспилотник атаковал измерительную станцию трубопровода, что также привело к приостановке российских поставок нефти в Венгрию. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за эти действия.
европа, владимир зеленский, украина, венгрия
Политика, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ
16:50 22.08.2025
 
"Запустит ракету". Поведение Зеленского разозлило депутата Рады

Дмитрук призвал признать Зеленского террористом после атак ВСУ на "Дружбу"

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Владимира Зеленского следует признать террористом, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя удары, нанесенные ВСУ по нефтепроводу "Дружба".
"Все, что нужно сделать, — это признать Зеленского террористом и действовать соответственно. А что вы думаете, на что он способен? Сегодня он убивает собственный народ. А завтра? Запустит ракету по тем политикам в Европе, которые ему не нравятся! Не сомневайтесь — он это сделает. Вопрос только времени", — написал он.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
"Зачем мы вступили?" Действия Украины вызвали негодование в Финляндии
16:18
Информация об атаке на объект со стороны Украины появилась утром в пятницу. Министр экономики Словакии Дениса Сакова отметила, что атака произошла у границы с Белоруссией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что из-за этого Будапешт и Братислава остались без нефтяных поставок почти на неделю.
Кроме того, действия ВСУ вызвали недовольство у американского лидера Дональда Трампа, о чем сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Киевский режим уже не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". В частности, в марте украинский беспилотник атаковал измерительную станцию трубопровода, что также привело к приостановке российских поставок нефти в Венгрию. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за эти действия.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
В США выступили с тяжелым признанием о мире на Украине
11:00
 
Политика ЕВРОПА Владимир Зеленский УКРАИНА ВЕНГРИЯ
 
 
