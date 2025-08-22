https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861106429.html
"Запустит ракету". Поведение Зеленского разозлило депутата Рады
"Запустит ракету". Поведение Зеленского разозлило депутата Рады
2025-08-22T16:50+0300
политика
европа
владимир зеленский
украина
венгрия
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Владимира Зеленского следует признать террористом, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя удары, нанесенные ВСУ по нефтепроводу "Дружба"."Все, что нужно сделать, — это признать Зеленского террористом и действовать соответственно. А что вы думаете, на что он способен? Сегодня он убивает собственный народ. А завтра? Запустит ракету по тем политикам в Европе, которые ему не нравятся! Не сомневайтесь — он это сделает. Вопрос только времени", — написал он.Информация об атаке на объект со стороны Украины появилась утром в пятницу. Министр экономики Словакии Дениса Сакова отметила, что атака произошла у границы с Белоруссией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что из-за этого Будапешт и Братислава остались без нефтяных поставок почти на неделю.Кроме того, действия ВСУ вызвали недовольство у американского лидера Дональда Трампа, о чем сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Киевский режим уже не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". В частности, в марте украинский беспилотник атаковал измерительную станцию трубопровода, что также привело к приостановке российских поставок нефти в Венгрию. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за эти действия.
