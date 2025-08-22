"Играет с огнем": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского
Миклош Санто: Зеленский получил предостережение после ударов ВСУ по "Дружбе"
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Владимир Зеленский может столкнуться с серьезными последствиями после атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба", отметил в соцсети Х Миклош Санто, директор Центра фундаментальных прав Венгрии.
"Трамп посылает недвусмысленное предупреждение. Сегодня очередной удар украинского беспилотника по трубопроводу вновь остановил поставки нефти в нашу страну. Это систематическая провокация Киева в адрес Венгрии — пожалуй, самого надежного союзника Америки в Европе на данный момент. Зеленский играет с огнем", — написал он.
Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ вновь атаковали нефтепровод "Дружба". Из-за этого Будапешт и Братислава остались без поставок нефти на почти неделю.
О предыдущем нападении Киева власти Словакии и Венгрии информировали в понедельник.
Киевский режим уже неоднократно наносила удары по инфраструктуре нефтепровода "Дружба". Например, в марте украинский беспилотник атаковал измерительную станцию трубопровода, что также вызвало прекращение поставок российской нефти в Венгрию. Генеральный штаб ВСУ заявил о своей ответственности за это событие.