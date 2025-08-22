Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Играет с огнем": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского - 22.08.2025
"Играет с огнем": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского
"Играет с огнем": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского - 22.08.2025, ПРАЙМ
"Играет с огнем": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского
Владимир Зеленский может столкнуться с серьезными последствиями после атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба", отметил в соцсети Х Миклош Санто, директор Центра... | 22.08.2025, ПРАЙМ
венгрия
владимир зеленский
МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Владимир Зеленский может столкнуться с серьезными последствиями после атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба", отметил в соцсети Х Миклош Санто, директор Центра фундаментальных прав Венгрии. "Трамп посылает недвусмысленное предупреждение. Сегодня очередной удар украинского беспилотника по трубопроводу вновь остановил поставки нефти в нашу страну. Это систематическая провокация Киева в адрес Венгрии — пожалуй, самого надежного союзника Америки в Европе на данный момент. Зеленский играет с огнем", — написал он.Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ вновь атаковали нефтепровод "Дружба". Из-за этого Будапешт и Братислава остались без поставок нефти на почти неделю.О предыдущем нападении Киева власти Словакии и Венгрии информировали в понедельник. Киевский режим уже неоднократно наносила удары по инфраструктуре нефтепровода "Дружба". Например, в марте украинский беспилотник атаковал измерительную станцию трубопровода, что также вызвало прекращение поставок российской нефти в Венгрию. Генеральный штаб ВСУ заявил о своей ответственности за это событие.
венгрия
ПРАЙМ
Новости
венгрия, владимир зеленский
ВЕНГРИЯ, Владимир Зеленский
17:23 22.08.2025 (обновлено: 17:26 22.08.2025)
 
"Играет с огнем": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского

Миклош Санто: Зеленский получил предостережение после ударов ВСУ по "Дружбе"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Владимир Зеленский может столкнуться с серьезными последствиями после атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба", отметил в соцсети Х Миклош Санто, директор Центра фундаментальных прав Венгрии.
"Трамп посылает недвусмысленное предупреждение. Сегодня очередной удар украинского беспилотника по трубопроводу вновь остановил поставки нефти в нашу страну. Это систематическая провокация Киева в адрес Венгрии — пожалуй, самого надежного союзника Америки в Европе на данный момент. Зеленский играет с огнем", — написал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
"Сошел с ума": в Словакии обрушились на Зеленского из-за атак по "Дружбе"
16:10
Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ вновь атаковали нефтепровод "Дружба". Из-за этого Будапешт и Братислава остались без поставок нефти на почти неделю.
О предыдущем нападении Киева власти Словакии и Венгрии информировали в понедельник.
Киевский режим уже неоднократно наносила удары по инфраструктуре нефтепровода "Дружба". Например, в марте украинский беспилотник атаковал измерительную станцию трубопровода, что также вызвало прекращение поставок российской нефти в Венгрию. Генеральный штаб ВСУ заявил о своей ответственности за это событие.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
"Зачем мы вступили?" Действия Украины вызвали негодование в Финляндии
16:18
 
ВЕНГРИЯВладимир Зеленский
 
 
