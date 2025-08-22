https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861107762.html

"Играет с огнем": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского

"Играет с огнем": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского - 22.08.2025, ПРАЙМ

"Играет с огнем": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского

Владимир Зеленский может столкнуться с серьезными последствиями после атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба", отметил в соцсети Х Миклош Санто, директор Центра... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T17:23+0300

2025-08-22T17:23+0300

2025-08-22T17:26+0300

венгрия

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Владимир Зеленский может столкнуться с серьезными последствиями после атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба", отметил в соцсети Х Миклош Санто, директор Центра фундаментальных прав Венгрии. "Трамп посылает недвусмысленное предупреждение. Сегодня очередной удар украинского беспилотника по трубопроводу вновь остановил поставки нефти в нашу страну. Это систематическая провокация Киева в адрес Венгрии — пожалуй, самого надежного союзника Америки в Европе на данный момент. Зеленский играет с огнем", — написал он.Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ вновь атаковали нефтепровод "Дружба". Из-за этого Будапешт и Братислава остались без поставок нефти на почти неделю.О предыдущем нападении Киева власти Словакии и Венгрии информировали в понедельник. Киевский режим уже неоднократно наносила удары по инфраструктуре нефтепровода "Дружба". Например, в марте украинский беспилотник атаковал измерительную станцию трубопровода, что также вызвало прекращение поставок российской нефти в Венгрию. Генеральный штаб ВСУ заявил о своей ответственности за это событие.

https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861103177.html

https://1prime.ru/20250822/ukraina-861104239.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, владимир зеленский