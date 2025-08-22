Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ему все мало": французы набросились на Зеленского после встречи с Трампом
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Figaro выразили резкое недовольство решением Владимира Зеленского не соглашаться на территориальные уступки в попытке разрешить конфликт на Украине. "Зеленский заключил тайную сделку с Илоном Маском, чтобы его отправили в составе первой экспедиции на Марс. Точно знаю", — написал один комментатор."Зеленский и его европейские дружки не хотят мира. Условия Кремля понятны, но европейская "банда пяти" и Зеленский решительно отказываются отдать территории, которые русские уже заняли. Поэтому у Путина нет причин останавливаться, он каждый день продвигается вперед", — отметил другой."Путин готов подписать мирный договор в качестве победителя, вот и всё. Он занимает сильную позицию, поэтому требует многого, и это нормально", — подчеркнул третий."А Зеленскому все мало, он просит еще, и его западные друзья тоже", — уточнил еще один читатель."Чем дальше продвинутся русские, тем скорее Зеленскому придется признать реальность", — заключили пользователи.В понедельник в Белом доме американский президент Дональд Трамп принимал Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. В ходе встречи Трамп отметил, что не стал бы сопоставлять возможные гарантии безопасности для Киева с теми, что существуют в НАТО. Он также заявил, что при его президентстве американские войска не будут размещены в Украине. Позже агентство Bloomberg сообщило, что обеспечение безопасности для Украины со стороны США и Европы будет основываться на усилиях "коалиции желающих", которая может включать в себя многонациональные силы.
22:02 22.08.2025 (обновлено: 22:20 22.08.2025)
 

"Ему все мало": французы набросились на Зеленского после встречи с Трампом

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Figaro выразили резкое недовольство решением Владимира Зеленского не соглашаться на территориальные уступки в попытке разрешить конфликт на Украине.
"Зеленский заключил тайную сделку с Илоном Маском, чтобы его отправили в составе первой экспедиции на Марс. Точно знаю", — написал один комментатор.
"Зеленский и его европейские дружки не хотят мира. Условия Кремля понятны, но европейская "банда пяти" и Зеленский решительно отказываются отдать территории, которые русские уже заняли. Поэтому у Путина нет причин останавливаться, он каждый день продвигается вперед", — отметил другой.
"Путин готов подписать мирный договор в качестве победителя, вот и всё. Он занимает сильную позицию, поэтому требует многого, и это нормально", — подчеркнул третий.
"А Зеленскому все мало, он просит еще, и его западные друзья тоже", — уточнил еще один читатель.
"Чем дальше продвинутся русские, тем скорее Зеленскому придется признать реальность", — заключили пользователи.
В понедельник в Белом доме американский президент Дональд Трамп принимал Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. В ходе встречи Трамп отметил, что не стал бы сопоставлять возможные гарантии безопасности для Киева с теми, что существуют в НАТО. Он также заявил, что при его президентстве американские войска не будут размещены в Украине.
Позже агентство Bloomberg сообщило, что обеспечение безопасности для Украины со стороны США и Европы будет основываться на усилиях "коалиции желающих", которая может включать в себя многонациональные силы.
