https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861120552.html

"Ему все мало": французы набросились на Зеленского после встречи с Трампом

"Ему все мало": французы набросились на Зеленского после встречи с Трампом - 22.08.2025, ПРАЙМ

"Ему все мало": французы набросились на Зеленского после встречи с Трампом

Читатели французского журнала Le Figaro выразили резкое недовольство решением Владимира Зеленского не соглашаться на территориальные уступки в попытке разрешить | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T22:02+0300

2025-08-22T22:02+0300

2025-08-22T22:20+0300

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Figaro выразили резкое недовольство решением Владимира Зеленского не соглашаться на территориальные уступки в попытке разрешить конфликт на Украине. "Зеленский заключил тайную сделку с Илоном Маском, чтобы его отправили в составе первой экспедиции на Марс. Точно знаю", — написал один комментатор."Зеленский и его европейские дружки не хотят мира. Условия Кремля понятны, но европейская "банда пяти" и Зеленский решительно отказываются отдать территории, которые русские уже заняли. Поэтому у Путина нет причин останавливаться, он каждый день продвигается вперед", — отметил другой."Путин готов подписать мирный договор в качестве победителя, вот и всё. Он занимает сильную позицию, поэтому требует многого, и это нормально", — подчеркнул третий."А Зеленскому все мало, он просит еще, и его западные друзья тоже", — уточнил еще один читатель."Чем дальше продвинутся русские, тем скорее Зеленскому придется признать реальность", — заключили пользователи.В понедельник в Белом доме американский президент Дональд Трамп принимал Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. В ходе встречи Трамп отметил, что не стал бы сопоставлять возможные гарантии безопасности для Киева с теми, что существуют в НАТО. Он также заявил, что при его президентстве американские войска не будут размещены в Украине. Позже агентство Bloomberg сообщило, что обеспечение безопасности для Украины со стороны США и Европы будет основываться на усилиях "коалиции желающих", которая может включать в себя многонациональные силы.

https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861107762.html

https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861103177.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, дональд трамп