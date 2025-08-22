https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861120552.html
"Ему все мало": французы набросились на Зеленского после встречи с Трампом
"Ему все мало": французы набросились на Зеленского после встречи с Трампом - 22.08.2025, ПРАЙМ
"Ему все мало": французы набросились на Зеленского после встречи с Трампом
Читатели французского журнала Le Figaro выразили резкое недовольство решением Владимира Зеленского не соглашаться на территориальные уступки в попытке разрешить | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T22:02+0300
2025-08-22T22:02+0300
2025-08-22T22:20+0300
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Figaro выразили резкое недовольство решением Владимира Зеленского не соглашаться на территориальные уступки в попытке разрешить конфликт на Украине. "Зеленский заключил тайную сделку с Илоном Маском, чтобы его отправили в составе первой экспедиции на Марс. Точно знаю", — написал один комментатор."Зеленский и его европейские дружки не хотят мира. Условия Кремля понятны, но европейская "банда пяти" и Зеленский решительно отказываются отдать территории, которые русские уже заняли. Поэтому у Путина нет причин останавливаться, он каждый день продвигается вперед", — отметил другой."Путин готов подписать мирный договор в качестве победителя, вот и всё. Он занимает сильную позицию, поэтому требует многого, и это нормально", — подчеркнул третий."А Зеленскому все мало, он просит еще, и его западные друзья тоже", — уточнил еще один читатель."Чем дальше продвинутся русские, тем скорее Зеленскому придется признать реальность", — заключили пользователи.В понедельник в Белом доме американский президент Дональд Трамп принимал Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. В ходе встречи Трамп отметил, что не стал бы сопоставлять возможные гарантии безопасности для Киева с теми, что существуют в НАТО. Он также заявил, что при его президентстве американские войска не будут размещены в Украине. Позже агентство Bloomberg сообщило, что обеспечение безопасности для Украины со стороны США и Европы будет основываться на усилиях "коалиции желающих", которая может включать в себя многонациональные силы.
https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861107762.html
https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861103177.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, дональд трамп
Владимир Зеленский, Дональд Трамп
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости
. Читатели французского журнала Le Figaro
выразили резкое недовольство решением Владимира Зеленского не соглашаться на территориальные уступки в попытке разрешить конфликт на Украине.
"Зеленский заключил тайную сделку с Илоном Маском, чтобы его отправили в составе первой экспедиции на Марс. Точно знаю", — написал один комментатор.
"Играет с огнем": на Западе пришли в бешенство из-за поступка Зеленского
"Зеленский и его европейские дружки не хотят мира. Условия Кремля понятны, но европейская "банда пяти" и Зеленский
решительно отказываются отдать территории, которые русские уже заняли. Поэтому у Путина нет причин останавливаться, он каждый день продвигается вперед", — отметил другой.
"Путин готов подписать мирный договор в качестве победителя, вот и всё. Он занимает сильную позицию, поэтому требует многого, и это нормально", — подчеркнул третий.
"А Зеленскому все мало, он просит еще, и его западные друзья тоже", — уточнил еще один читатель.
"Чем дальше продвинутся русские, тем скорее Зеленскому придется признать реальность", — заключили пользователи.
В понедельник в Белом доме американский президент Дональд Трамп
принимал Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. В ходе встречи Трамп отметил, что не стал бы сопоставлять возможные гарантии безопасности для Киева
с теми, что существуют в НАТО
. Он также заявил, что при его президентстве американские войска не будут размещены в Украине
.
Позже агентство Bloomberg
сообщило, что обеспечение безопасности для Украины со стороны США
и Европы
будет основываться на усилиях "коалиции желающих", которая может включать в себя многонациональные силы.
"Сошел с ума": в Словакии обрушились на Зеленского из-за атак по "Дружбе"