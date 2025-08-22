https://1prime.ru/20250822/zoloto-861082264.html

Золото продолжает дешеветь перед выступлением главы ФРС США

Золото продолжает дешеветь перед выступлением главы ФРС США - 22.08.2025, ПРАЙМ

Золото продолжает дешеветь перед выступлением главы ФРС США

Стоимость золота снижается в пятницу утром, продолжая тенденцию четверга, перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T08:57+0300

2025-08-22T08:57+0300

2025-08-22T08:57+0300

экономика

рынок

торги

сша

джером пауэлл

comex

федрезерв

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу утром, продолжая тенденцию четверга, перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.43 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 8,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,26%, до 3 372,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,21% - до 37,998 доллара за унцию. В центре внимания рынков остается выступление председателя Федрезерва, которое ожидается в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле, которое планируется позднее в пятницу. В речи инвесторы надеются получить дополнительные сведения относительно кредитно-денежной политики регулятора, влияющей на глобальные финансовые рынки, включая фьючерсы на золото. Слова Пауэлла могут оказать какое-то сильное влияние на котировки золота, если инвесторы услышат в них нечто отличное от ожидающегося понижения учётной ставки в сентябре.

https://1prime.ru/20250821/ssha-861059734.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, джером пауэлл, comex, федрезерв