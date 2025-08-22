https://1prime.ru/20250822/zoloto-861082264.html
Золото продолжает дешеветь перед выступлением главы ФРС США
2025-08-22T08:57+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу утром, продолжая тенденцию четверга, перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.43 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 8,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,26%, до 3 372,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,21% - до 37,998 доллара за унцию. В центре внимания рынков остается выступление председателя Федрезерва, которое ожидается в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле, которое планируется позднее в пятницу. В речи инвесторы надеются получить дополнительные сведения относительно кредитно-денежной политики регулятора, влияющей на глобальные финансовые рынки, включая фьючерсы на золото. Слова Пауэлла могут оказать какое-то сильное влияние на котировки золота, если инвесторы услышат в них нечто отличное от ожидающегося понижения учётной ставки в сентябре.
