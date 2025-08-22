https://1prime.ru/20250822/zoloto-861111368.html
Золото дорожает после выступления главы ФРС США
2025-08-22T18:31+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к активному росту после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 39,22 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,16%, до 3 420,82 доллара за тройскую унцию. Ранее драгоценный металл дешевел. Сентябрьский фьючерс на серебро на 18.22 мск дорожал на 2,37% - до 38,983 доллара за унцию. Пауэлл в своей речи отметил, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС США, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса. Он также указал, что текущая ситуация указывает на риски ускорения роста цен и на сокращение занятости. Теперь, по данным CME Group, 89% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки американского регулятора до 4-4,25% с 4,25-4,5%, в то время как днем ранее такого решения ждали 75% опрошенных. "В своей восьмой и последней речи в Джексон-Хоуле Пауэлл удивил встревоженный рынок, открыв "скоростную полосу" для снижения ставки в сентябре, что привело к росту цен на все активы, включая золото", - цитирует агентство Рейтер независимого трейдера на рынке металлов Тая Вона (Tai Wong).
сша
