https://1prime.ru/20250822/zoloto-861111368.html

Золото дорожает после выступления главы ФРС США

Золото дорожает после выступления главы ФРС США - 22.08.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает после выступления главы ФРС США

Стоимость золота перешла к активному росту после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T18:31+0300

2025-08-22T18:31+0300

2025-08-22T18:31+0300

экономика

рынок

торги

сша

джером пауэлл

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к активному росту после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 39,22 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,16%, до 3 420,82 доллара за тройскую унцию. Ранее драгоценный металл дешевел. Сентябрьский фьючерс на серебро на 18.22 мск дорожал на 2,37% - до 38,983 доллара за унцию. Пауэлл в своей речи отметил, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС США, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса. Он также указал, что текущая ситуация указывает на риски ускорения роста цен и на сокращение занятости. Теперь, по данным CME Group, 89% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки американского регулятора до 4-4,25% с 4,25-4,5%, в то время как днем ранее такого решения ждали 75% опрошенных. "В своей восьмой и последней речи в Джексон-Хоуле Пауэлл удивил встревоженный рынок, открыв "скоростную полосу" для снижения ставки в сентябре, что привело к росту цен на все активы, включая золото", - цитирует агентство Рейтер независимого трейдера на рынке металлов Тая Вона (Tai Wong).

https://1prime.ru/20250821/ssha-861059734.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, джером пауэлл, comex