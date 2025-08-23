Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэрофлот корректирует расписание рейсов - 23.08.2025
Аэрофлот корректирует расписание рейсов
Аэрофлот корректирует расписание рейсов
2025-08-23T23:29+0300
2025-08-23T23:29+0300
бизнес
рф
аэрофлот
аэропорт шереметьево
аэропорт пулково
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание полётов в связи с ранее вводимыми ограничениями на использование воздушного пространства, сообщила компания. "В связи с вводом 23 августа временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах "Шереметьево", "Пулково" и ряде аэропортов центральной России, Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов до 00.00 мск", - сообщила компания. "Пассажирам отменённых рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов", - подчеркнули там. Контакт-центр Аэрофлота функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.
рф
Аэрофлот корректирует расписание рейсов

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание полётов в связи с ранее вводимыми ограничениями на использование воздушного пространства, сообщила компания.
"В связи с вводом 23 августа временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах "Шереметьево", "Пулково" и ряде аэропортов центральной России, Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов до 00.00 мск", - сообщила компания.
"Пассажирам отменённых рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов", - подчеркнули там.
Контакт-центр Аэрофлота функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах.
На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.
Более 30 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково
