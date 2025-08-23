Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты - 23.08.2025
Происшествия
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты - 23.08.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T17:19+0300
2025-08-23T17:19+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3f6b33c0720a9842f46c1b1215a936a.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Официальный представитель добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
17:19 23.08.2025
 
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты

Росавиация ввела ограничения на полеты в нижегородском аэропорту Стригино

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Официальный представитель добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
