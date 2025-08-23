https://1prime.ru/20250823/aeroport-861145015.html

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты

2025-08-23T17:19+0300

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Официальный представитель добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

