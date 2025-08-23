https://1prime.ru/20250823/aeroport-861147332.html
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Пензы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. В субботу губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил о беспилотной опасности в регионе. "Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
В субботу губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил о беспилотной опасности в регионе.
