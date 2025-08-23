В аэропорту Казани ввели временные ограничения

https://1prime.ru/20250823/aeroport-861147598.html
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
