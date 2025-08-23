https://1prime.ru/20250823/aeroport-861148433.html

В аэропорту Кирова ввели временные ограничения

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Кирова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Киров ("Победилово"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

