В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Ижевск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
