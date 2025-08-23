В аэропорту Самары ввели временные ограничения

https://1prime.ru/20250823/aeroport-861151136.html
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Самары ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
