В аэропорту Самары ввели временные ограничения - 23.08.2025
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Самары ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
21:42 23.08.2025
 
В аэропорту Самары ввели временные ограничения

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Самары ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Глава Минтранса рассказал о реконструкции аэропорта в Перми
