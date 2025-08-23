Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Армении возобновили подачу российского газа - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250823/armeniya-861128369.html
В Армении возобновили подачу российского газа
В Армении возобновили подачу российского газа - 23.08.2025, ПРАЙМ
В Армении возобновили подачу российского газа
Подача природного газа из России в Армению, временно приостановленная 22 августа в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на территории Грузии,... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T09:16+0300
2025-08-23T09:18+0300
энергетика
газ
россия
армения
грузия
иран
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/79184/66/791846650_0:222:2363:1551_1920x0_80_0_0_ba50cd21ba5d8e8cd3f394bdc68e1347.jpg
ЕРЕВАН, 23 авг - ПРАЙМ. Подача природного газа из России в Армению, временно приостановленная 22 августа в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, возобновлена, сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения". "Двадцать третьего августа в 6.00 (5.00 мск) подача природного газа в Армению была возобновлена после временной приостановки в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе "Красный Мост - Севкар - Берд" на территории Грузии" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. В указанный период бесперебойное газоснабжение потребителей осуществлялось без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. "Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
https://1prime.ru/20250815/rossiya-860751689.html
армения
грузия
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79184/66/791846650_0:0:2363:1772_1920x0_80_0_0_120adb01deaab3addab9de36ac47754e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, армения, грузия, иран, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, ИРАН, Газпром
09:16 23.08.2025 (обновлено: 09:18 23.08.2025)
 
В Армении возобновили подачу российского газа

"Газпром Армения" возобновила подачу российского газа после аварийных работ

© РИА Новости . Сергей Козлов | Перейти в медиабанкГазопровод
Газопровод - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Газопровод. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Козлов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 23 авг - ПРАЙМ. Подача природного газа из России в Армению, временно приостановленная 22 августа в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, возобновлена, сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".
"Двадцать третьего августа в 6.00 (5.00 мск) подача природного газа в Армению была возобновлена после временной приостановки в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе "Красный Мост - Севкар - Берд" на территории Грузии" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
В указанный период бесперебойное газоснабжение потребителей осуществлялось без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.
"Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Россия поддержала Армению в вопросе "маршрута Трампа"
15 августа, 10:41
 
ЭнергетикаГазРОССИЯАРМЕНИЯГРУЗИЯИРАНГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала