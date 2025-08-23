Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Обстановка в аэропорту "Шереметьево" на фоне введенных ограничений - спокойная, сообщила авиагавань. Аэропорт объявил о введенных ограничениях в 21.03 мск. "В зонах вылета и прилета - спокойная обстановка, нет скоплений пассажиров", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани. В "Шереметьево" регистрация на рейсы и обслуживание пассажиров на вылет и прилет выполняются в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и установленными регламентами, уточнил аэропорт. При необходимости статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центры авиакомпаний и другие официальные каналы информации, добавила авиагавань. "Аэропорт "Шереметьево" и авиакомпании делают все необходимое для стабилизации планового расписания", - подчеркнула авиагавань.
23:11 23.08.2025
 
В Шереметьево рассказали об обстановке в аэропорту

"Шереметьево": обстановка в аэропорту на фоне введенных ограничений спокойная

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажиры в зале ожидания в аэропорту "Шереметьево"
Пассажиры в зале ожидания в аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Пассажиры в зале ожидания в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Обстановка в аэропорту "Шереметьево" на фоне введенных ограничений - спокойная, сообщила авиагавань.
Аэропорт объявил о введенных ограничениях в 21.03 мск.
"В зонах вылета и прилета - спокойная обстановка, нет скоплений пассажиров", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани.
В "Шереметьево" регистрация на рейсы и обслуживание пассажиров на вылет и прилет выполняются в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и установленными регламентами, уточнил аэропорт.
При необходимости статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центры авиакомпаний и другие официальные каналы информации, добавила авиагавань.
"Аэропорт "Шереметьево" и авиакомпании делают все необходимое для стабилизации планового расписания", - подчеркнула авиагавань.
