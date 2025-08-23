https://1prime.ru/20250823/aviakompaniya-861152548.html

Авиакомпания "Россия" корректирует расписание из-за ограничений

2025-08-23T22:37+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

рф

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полётов в связи с ранее вводимыми ограничениями на использование воздушного пространства в центральных районах России, сообщила компания. "В связи с временными ограничениями, введенными 23 августа на использование воздушного пространства в районах аэропортов центральной части России, в том числе в аэропорту Санкт-Петербурга, авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полётов", - сообщил перевозчик. Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, в том числе питанием и напитками.

санкт-петербург

рф

2025

