https://1prime.ru/20250823/belgiya-861155646.html

Бельгия намерена отказаться от импорта сои из США

Бельгия намерена отказаться от импорта сои из США - 23.08.2025, ПРАЙМ

Бельгия намерена отказаться от импорта сои из США

Регион Восточная Фландрия в Бельгии запустил масштабный проект по налаживанию производства бобов сои, которая не требует использования дорогих и дефицитных... | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T23:38+0300

2025-08-23T23:38+0300

2025-08-23T23:38+0300

бизнес

мировая экономика

бельгия

сша

латинская америка

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861154280_0:245:3073:1973_1920x0_80_0_0_d6b918503cce39ac48166ec68233a7f0.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 авг - ПРАЙМ. Регион Восточная Фландрия в Бельгии запустил масштабный проект по налаживанию производства бобов сои, которая не требует использования дорогих и дефицитных теперь азотных удобрений, а также позволит отказаться от их импорта из США, сообщило издание VRTnws. "Цель: сделать сою прибыльной и устойчивой культурой в бельгийской Фландрии. В настоящее время соя импортируется в основном из США и Латинской Америки. Главное ее преимущество заключается в том, что это растение богато белком и не требует удобрений, поскольку поглощает азот из воздуха", - объяснили во Фламандском институте биотехнологии (VIB), оценки которого привело издание. По данным VRTnws, бельгийские ученые испытывают 320 сортов сои, пытаясь найти наиболее устойчивые к климату королевства виды, которые выдержат возможные заморозки. Скептики считают, что соя не приживется в Бельгии, однако авторы проекта утверждают, что "40-50 лет назад и кукуруза считалась тропическим растением, а Бельгия была самой северной страной в Европе, выращивавшей эту культуру". "Это обеспечит нам большую продовольственную независимость, что особенно важно в период геополитической напряженности, а также обеспечит население растительным белком", - рассказали в VIB. Европейский союз импортировал 6,2 миллиона тонн российских удобрений в 2024 году, что составляет четверть от всего импорта. Еврокомиссия ранее приняла решение о пошлинах на удобрения из России и Белоруссии. Решение вступило в силу 1 июля и предполагает повышение пошлин на российские и белорусские удобрения, включая азотные, в течение ближайших трех лет. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20250823/poshliny-861153207.html

бельгия

сша

латинская америка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, бельгия, сша, латинская америка, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес