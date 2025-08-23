Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Севастополя прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина на АЗС - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250823/benzin-861140428.html
Глава Севастополя прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина на АЗС
Глава Севастополя прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина на АЗС - 23.08.2025, ПРАЙМ
Глава Севастополя прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина на АЗС
Дефицит бензина АИ-95 на АЗС Крыма и Севастополя будет устранен в ближайшие дни, перебои с его наличием на АЗС связаны со сложной логистикой поставок, сообщил... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T15:03+0300
2025-08-23T15:06+0300
энергетика
крым
севастополь
сергей аксенов
михаил развожаев
бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:48:2554:1485_1920x0_80_0_0_7085149852a78a923386bb6ed6b2c13c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – ПРАЙМ. Дефицит бензина АИ-95 на АЗС Крыма и Севастополя будет устранен в ближайшие дни, перебои с его наличием на АЗС связаны со сложной логистикой поставок, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В Крыму в августе наблюдаются перебои с наличием на АЗС бензина марки АИ-95. Причиной его в министерстве топлива и энергетики республики назвали временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов на полуостров через Керченский пролив. Проблема с дефицитом бензина марки АИ-95 в Крыму будет решена в течение месяца, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Дефицит бензина этой марки наблюдается и в Севастополе. "Что касается ситуации с 95-м бензином в Севастополе, то сейчас действительно есть сложности из-за непростой логистики поставок нефтепродуктов в Севастополь и Крым в целом. С Сергеем Валерьевичем Аксеновым (главой Крыма – ред) держим эту ситуацию на контроле. Сегодня к вечеру 95-й бензин появится на заправках ТЭС, далее - на заправках ATAN" , - написал Развожаев в Telegram-канале. ATAN и ТЭС – две самые крупные компании по торговле нефтепродуктами в розницу, обладающие в Крыму и Севастополе разветвленной сетью АЗС. Глава Крыма Сергей Аксенов также заявлял, что ситуация со топливом и его стоимостью на полуострове может исправиться после вхождения в Крым вертикальной интегрированных нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний.
https://1prime.ru/20250819/benzin-860920430.html
крым
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:0:2554:1916_1920x0_80_0_0_168959185baebb67e08f7baaffbba20a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крым, севастополь, сергей аксенов, михаил развожаев, бензин
Энергетика, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Сергей Аксенов, Михаил Развожаев, Бензин
15:03 23.08.2025 (обновлено: 15:06 23.08.2025)
 
Глава Севастополя прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина на АЗС

Развожаев: дефицит бензина АИ-95 в Крыму и Севастополе ликвидируют в ближайшие дни

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Работа автозаправки . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – ПРАЙМ. Дефицит бензина АИ-95 на АЗС Крыма и Севастополя будет устранен в ближайшие дни, перебои с его наличием на АЗС связаны со сложной логистикой поставок, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В Крыму в августе наблюдаются перебои с наличием на АЗС бензина марки АИ-95. Причиной его в министерстве топлива и энергетики республики назвали временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов на полуостров через Керченский пролив. Проблема с дефицитом бензина марки АИ-95 в Крыму будет решена в течение месяца, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Дефицит бензина этой марки наблюдается и в Севастополе.
"Что касается ситуации с 95-м бензином в Севастополе, то сейчас действительно есть сложности из-за непростой логистики поставок нефтепродуктов в Севастополь и Крым в целом. С Сергеем Валерьевичем Аксеновым (главой Крыма – ред) держим эту ситуацию на контроле. Сегодня к вечеру 95-й бензин появится на заправках ТЭС, далее - на заправках ATAN" , - написал Развожаев в Telegram-канале.
ATAN и ТЭС – две самые крупные компании по торговле нефтепродуктами в розницу, обладающие в Крыму и Севастополе разветвленной сетью АЗС.
Глава Крыма Сергей Аксенов также заявлял, что ситуация со топливом и его стоимостью на полуострове может исправиться после вхождения в Крым вертикальной интегрированных нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний.
Бензоколонка автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Аксенов назвал сроки решения проблемы с дефицитом бензина в Крыму
19 августа, 15:33
 
ЭнергетикаКРЫМСЕВАСТОПОЛЬСергей АксеновМихаил РазвожаевБензин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала