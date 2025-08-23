https://1prime.ru/20250823/benzin-861140428.html
Глава Севастополя прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина на АЗС
Глава Севастополя прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина на АЗС - 23.08.2025, ПРАЙМ
Глава Севастополя прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина на АЗС
Дефицит бензина АИ-95 на АЗС Крыма и Севастополя будет устранен в ближайшие дни, перебои с его наличием на АЗС связаны со сложной логистикой поставок, сообщил... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T15:03+0300
2025-08-23T15:03+0300
2025-08-23T15:06+0300
энергетика
крым
севастополь
сергей аксенов
михаил развожаев
бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:48:2554:1485_1920x0_80_0_0_7085149852a78a923386bb6ed6b2c13c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – ПРАЙМ. Дефицит бензина АИ-95 на АЗС Крыма и Севастополя будет устранен в ближайшие дни, перебои с его наличием на АЗС связаны со сложной логистикой поставок, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В Крыму в августе наблюдаются перебои с наличием на АЗС бензина марки АИ-95. Причиной его в министерстве топлива и энергетики республики назвали временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов на полуостров через Керченский пролив. Проблема с дефицитом бензина марки АИ-95 в Крыму будет решена в течение месяца, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Дефицит бензина этой марки наблюдается и в Севастополе. "Что касается ситуации с 95-м бензином в Севастополе, то сейчас действительно есть сложности из-за непростой логистики поставок нефтепродуктов в Севастополь и Крым в целом. С Сергеем Валерьевичем Аксеновым (главой Крыма – ред) держим эту ситуацию на контроле. Сегодня к вечеру 95-й бензин появится на заправках ТЭС, далее - на заправках ATAN" , - написал Развожаев в Telegram-канале. ATAN и ТЭС – две самые крупные компании по торговле нефтепродуктами в розницу, обладающие в Крыму и Севастополе разветвленной сетью АЗС. Глава Крыма Сергей Аксенов также заявлял, что ситуация со топливом и его стоимостью на полуострове может исправиться после вхождения в Крым вертикальной интегрированных нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний.
https://1prime.ru/20250819/benzin-860920430.html
крым
севастополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:0:2554:1916_1920x0_80_0_0_168959185baebb67e08f7baaffbba20a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, сергей аксенов, михаил развожаев, бензин
Энергетика, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Сергей Аксенов, Михаил Развожаев, Бензин
Глава Севастополя прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина на АЗС
Развожаев: дефицит бензина АИ-95 в Крыму и Севастополе ликвидируют в ближайшие дни