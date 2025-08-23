Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые популярные блюда в поездах Крыма летом - 23.08.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные блюда в поездах Крыма летом
2025-08-23T06:16+0300
2025-08-23T06:16+0300
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Пассажиры поездов в сообщении с Крымом летом чаще всего заказывали в вагонах-ресторанах борщ, фирменную котлету с картофелем и завтрак "Таврия", проанализировали для РИА Новости в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). "В курортном сезоне 2025 года пассажиры поездов крымского направления чаще всего заказывают в вагонах-ресторанах горячие блюда и супы. Также в тройку популярных позиций меню входят блюда из раздела завтраков. Самым популярным из супов летом 2025 года стал борщ с говядиной и сметаной. На горячее наши пассажиры чаще всего заказывают котлету "Таврия" с картофельными дольками", - сообщили в компании. Там добавили, что из салатов наиболее популярен греческий, а из холодных закусок – слабосоленый лосось. Из двух пицц в меню лидирует пепперони, а на десерт путешественники предпочитают торт чизкейк. По данным компании, в процентном соотношении от общего количества блюд из меню заказы распределились так: горячие блюда 28,15%, супы 22,69%, завтраки 18,23%, салаты 10,07%, десерты и выпечка 9,94%, холодные закуски 6,54% и пицца 4,38%. "Утром посетители вагонов-ресторанов чаще всего заказывали "Завтрак "Таврия". Эта новинка фирменного поезда "Таврия Экспресс". Сытное блюдо с восемью мини-сосисками, нежным скрэмблом, овощами и грибами очень нравится пассажирам. В летнем меню поезда №28 также появились свежие круассаны с авокадо и лососем, а также с ветчиной и сыром", - отмечают в ГСЭ. Помимо этого, для маленьких пассажиров в обновленное меню компания добавила мини-сэндвичи, хрустящие наггетсы с соусами и пельмени.
бизнес, крым, гранд сервис экспресс
Бизнес, КРЫМ, Гранд сервис экспресс
06:16 23.08.2025
 
Названы самые популярные блюда в поездах Крыма летом

Пассажиры поездов с Крымом летом чаще всего заказывали борщ и котлету с картофелем

Заголовок открываемого материала