В Ростовской области ввели в график 31 поезд, задержанный из-за БПЛА

Тридцать один поезд ввели в график в Ростовской области после задержки из-за падения БПЛА в регионе, сообщается в Telegram-канале РЖД. | 23.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Тридцать один поезд ввели в график в Ростовской области после задержки из-за падения БПЛА в регионе, сообщается в Telegram-канале РЖД. Ранее сообщалось, что в результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь - Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось, задерживалось 38 поездов. "Ввели в график 31 поезд, задержанный в Ростовской области. Обеспечиваем нагон времени пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в ночь на 23 августа в районе станции Сергеевка на участке Россошь - Сохрановка. В конечные пункты уже прибыли 11 задержанных поездов, а 31 - введен в график", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время с опозданием следует 46 поездов, максимальное время задержки составляет до 3,5 часа.

