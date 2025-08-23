Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ростовской области ввели в график 31 поезд, задержанный из-за БПЛА - 23.08.2025, ПРАЙМ
В Ростовской области ввели в график 31 поезд, задержанный из-за БПЛА
В Ростовской области ввели в график 31 поезд, задержанный из-за БПЛА - 23.08.2025, ПРАЙМ
В Ростовской области ввели в график 31 поезд, задержанный из-за БПЛА
Тридцать один поезд ввели в график в Ростовской области после задержки из-за падения БПЛА в регионе, сообщается в Telegram-канале РЖД. | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T20:00+0300
2025-08-23T20:08+0300
бизнес
россия
ростовская область
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860098566_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_67b43f16664b9cff456c10f63e1be400.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Тридцать один поезд ввели в график в Ростовской области после задержки из-за падения БПЛА в регионе, сообщается в Telegram-канале РЖД. Ранее сообщалось, что в результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь - Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось, задерживалось 38 поездов. "Ввели в график 31 поезд, задержанный в Ростовской области. Обеспечиваем нагон времени пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в ночь на 23 августа в районе станции Сергеевка на участке Россошь - Сохрановка. В конечные пункты уже прибыли 11 задержанных поездов, а 31 - введен в график", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время с опозданием следует 46 поездов, максимальное время задержки составляет до 3,5 часа.
ростовская область
бизнес, россия, ростовская область, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Ростовская область, РЖД
20:00 23.08.2025 (обновлено: 20:08 23.08.2025)
 
В Ростовской области ввели в график 31 поезд, задержанный из-за БПЛА

В Ростовской области 31 поезд ввели в график после задержки из-за падения БПЛА

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭлектропоезд
Электропоезд. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Тридцать один поезд ввели в график в Ростовской области после задержки из-за падения БПЛА в регионе, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Ранее сообщалось, что в результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь - Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось, задерживалось 38 поездов.
"Ввели в график 31 поезд, задержанный в Ростовской области. Обеспечиваем нагон времени пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в ночь на 23 августа в районе станции Сергеевка на участке Россошь - Сохрановка. В конечные пункты уже прибыли 11 задержанных поездов, а 31 - введен в график", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время с опозданием следует 46 поездов, максимальное время задержки составляет до 3,5 часа.
РЖД ввели в график 59 задержанных в Воронежской области поездов
Вчера, 08:55
 
