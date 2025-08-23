https://1prime.ru/20250823/dtp-861143839.html

В Нижегородской области газовоз взорвался на трассе после ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - ПРАЙМ. Один человек погиб, двое пострадали, в том числе ребёнок, в результате столкновения автовоза и фуры с цистерной со сжиженной углекислотой и ее последующим взрывом на трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области, сообщает МВД по региону. Предварительно установлено, что 23 августа около 12.00 мск на 427 км трассы М-12 в Арзамасском районе водитель грузового автомобиля столкнулся с автовозом. "В результате ДТП произошёл взрыв цистерны со сжиженной углекислотой, которую перевозило грузовое транспортное средство. От полученных ранений водитель газовоза скончался на месте", - говорится в сообщении. Кроме того, ранения получили один взрослый и ребёнок, находившиеся в проезжающем мимо автомобиле. Им оказана необходимая медицинская помощь. Сотрудники ГАИ работают на месте, устанавливают причины ДТП. Отмечается, что автомобильное движение на участке трассы затруднено, организован объезд по 394 километру магистрали.

