В Нижегородской области газовоз взорвался на трассе после ДТП
2025-08-23T16:20+0300
2025-08-23T16:20+0300
2025-08-23T16:21+0300
происшествия
бизнес
россия
общество
нижегородская область
мвд
дтп
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - ПРАЙМ. Один человек погиб, двое пострадали, в том числе ребёнок, в результате столкновения автовоза и фуры с цистерной со сжиженной углекислотой и ее последующим взрывом на трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области, сообщает МВД по региону. Предварительно установлено, что 23 августа около 12.00 мск на 427 км трассы М-12 в Арзамасском районе водитель грузового автомобиля столкнулся с автовозом. "В результате ДТП произошёл взрыв цистерны со сжиженной углекислотой, которую перевозило грузовое транспортное средство. От полученных ранений водитель газовоза скончался на месте", - говорится в сообщении. Кроме того, ранения получили один взрослый и ребёнок, находившиеся в проезжающем мимо автомобиле. Им оказана необходимая медицинская помощь. Сотрудники ГАИ работают на месте, устанавливают причины ДТП. Отмечается, что автомобильное движение на участке трассы затруднено, организован объезд по 394 километру магистрали.
нижегородская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - ПРАЙМ. Один человек погиб, двое пострадали, в том числе ребёнок, в результате столкновения автовоза и фуры с цистерной со сжиженной углекислотой и ее последующим взрывом на трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области, сообщает МВД по региону.
Предварительно установлено, что 23 августа около 12.00 мск на 427 км трассы М-12 в Арзамасском районе водитель грузового автомобиля столкнулся с автовозом.
"В результате ДТП произошёл взрыв цистерны со сжиженной углекислотой, которую перевозило грузовое транспортное средство. От полученных ранений водитель газовоза скончался на месте", - говорится в сообщении.
Кроме того, ранения получили один взрослый и ребёнок, находившиеся в проезжающем мимо автомобиле. Им оказана необходимая медицинская помощь.
Сотрудники ГАИ работают на месте, устанавливают причины ДТП.
Отмечается, что автомобильное движение на участке трассы затруднено, организован объезд по 394 километру магистрали.
