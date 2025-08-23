Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-премьер Италии рассказал о роли ЕС в международной торговле - 23.08.2025, ПРАЙМ
Экс-премьер Италии рассказал о роли ЕС в международной торговле
Экс-премьер Италии рассказал о роли ЕС в международной торговле - 23.08.2025, ПРАЙМ
Экс-премьер Италии рассказал о роли ЕС в международной торговле
Иллюзия о том, что Евросоюз имеет вес в геополитике и международной торговле развеялась с приходом в Белый дом президента США Дональда Трампа, считает бывший... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T03:46+0300
2025-08-23T03:46+0300
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Иллюзия о том, что Евросоюз имеет вес в геополитике и международной торговле развеялась с приходом в Белый дом президента США Дональда Трампа, считает бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. "В течение многих лет Европейский союз верил, что экономическое измерение с его 450 миллионами потребителей несет с собой вес в геополитике и в международных торговых отношениях. Этот год запомнится как год, когда эта иллюзия развеялась", - заявил Драги, его слова приводит издание Corriere della Sera. По словам экс-премьера Италии, точкой невозврата стал приход к власти в США Дональда Трампа, после чего все изменилось. "Нам пришлось смириться с пошлинами, введенными нашим крупнейшим торговым партнером и давним союзником, США. Этот же союзник подтолкнул нас увеличить военные расходы - решение, которое, возможно, нам все равно следовало бы принять, но (мы сделали это - ред.) в форме и способами, которые, вероятно, не отражают интересы Европы", - добавил он. Кроме того, Драги подчеркнул второстепенную роль ЕС в переговорах об урегулировании конфликта на Украине, наблюдательную роль блока в ходе нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, а также обострением ситуации в секторе Газа. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
03:46 23.08.2025
 
Экс-премьер Италии рассказал о роли ЕС в международной торговле

Экс-премьер Италии Драги: иллюзия о весе ЕС в торговле развеялась с приходом Трампа

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Иллюзия о том, что Евросоюз имеет вес в геополитике и международной торговле развеялась с приходом в Белый дом президента США Дональда Трампа, считает бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги.
"В течение многих лет Европейский союз верил, что экономическое измерение с его 450 миллионами потребителей несет с собой вес в геополитике и в международных торговых отношениях. Этот год запомнится как год, когда эта иллюзия развеялась", - заявил Драги, его слова приводит издание Corriere della Sera.
По словам экс-премьера Италии, точкой невозврата стал приход к власти в США Дональда Трампа, после чего все изменилось.
"Нам пришлось смириться с пошлинами, введенными нашим крупнейшим торговым партнером и давним союзником, США. Этот же союзник подтолкнул нас увеличить военные расходы - решение, которое, возможно, нам все равно следовало бы принять, но (мы сделали это - ред.) в форме и способами, которые, вероятно, не отражают интересы Европы", - добавил он.
Кроме того, Драги подчеркнул второстепенную роль ЕС в переговорах об урегулировании конфликта на Украине, наблюдательную роль блока в ходе нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, а также обострением ситуации в секторе Газа.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
 
