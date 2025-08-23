https://1prime.ru/20250823/eks-premer-861124972.html
Экс-премьер Италии рассказал о роли ЕС в международной торговле
Экс-премьер Италии рассказал о роли ЕС в международной торговле - 23.08.2025, ПРАЙМ
Экс-премьер Италии рассказал о роли ЕС в международной торговле
Иллюзия о том, что Евросоюз имеет вес в геополитике и международной торговле развеялась с приходом в Белый дом президента США Дональда Трампа, считает бывший... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T03:46+0300
2025-08-23T03:46+0300
2025-08-23T03:46+0300
экономика
мировая экономика
украина
сша
италия
дональд трамп
марио драги
владимир путин
ес
ецб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861124972.jpg?1755909984
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Иллюзия о том, что Евросоюз имеет вес в геополитике и международной торговле развеялась с приходом в Белый дом президента США Дональда Трампа, считает бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги.
"В течение многих лет Европейский союз верил, что экономическое измерение с его 450 миллионами потребителей несет с собой вес в геополитике и в международных торговых отношениях. Этот год запомнится как год, когда эта иллюзия развеялась", - заявил Драги, его слова приводит издание Corriere della Sera.
По словам экс-премьера Италии, точкой невозврата стал приход к власти в США Дональда Трампа, после чего все изменилось.
"Нам пришлось смириться с пошлинами, введенными нашим крупнейшим торговым партнером и давним союзником, США. Этот же союзник подтолкнул нас увеличить военные расходы - решение, которое, возможно, нам все равно следовало бы принять, но (мы сделали это - ред.) в форме и способами, которые, вероятно, не отражают интересы Европы", - добавил он.
Кроме того, Драги подчеркнул второстепенную роль ЕС в переговорах об урегулировании конфликта на Украине, наблюдательную роль блока в ходе нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, а также обострением ситуации в секторе Газа.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
украина
сша
италия
мировая экономика, украина, сша, италия, дональд трамп, марио драги, владимир путин, ес, ецб, мид рф
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, ИТАЛИЯ, Дональд Трамп, Марио Драги, Владимир Путин, ЕС, ЕЦБ, МИД РФ
