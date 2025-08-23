Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали о стоимости "школьного набора" - 23.08.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о стоимости "школьного набора"
Эксперты рассказали о стоимости "школьного набора" - 23.08.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о стоимости "школьного набора"
Стоимость условного "школьного набора", который включает одежду, обувь, ранец и школьные принадлежности, в июле 2025 выросла на 5% в сравнении с июлем прошлого... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T07:02+0300
2025-08-23T07:02+0300
общество
россия
акра
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861126064.jpg?1755921726
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Стоимость условного "школьного набора", который включает одежду, обувь, ранец и школьные принадлежности, в июле 2025 выросла на 5% в сравнении с июлем прошлого года и составила 16,5 тысячи рублей для мальчиков и 18,6 тысячи - для девочек, рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман. "В июле 2025 года суммарная стоимость условного "школьного набора", собранного АКРА на основе данных Росстат, в среднем по России составляла для мальчика - 16,5 тысячи рублей, а для девочки - 18,6 тысячи рублей... В сравнении с июлем прошлого года суммарная стоимость школьного набора как для мальчика, так и для девочки увеличилась на 5% или чуть больше, чем на 800 рублей в абсолютном выражении", - рассказала она. Условный школьный набор для мальчиков и для девочек отличается элементами гардероба - для мальчиков это куртка, брюки из полушерстяных и джинсовых тканей, две сорочки, и кроссовые туфли, а для девочек юбка и платье из полушерстяных тканей, две блузки, брюки из джинсовой ткани, туфли и куртка. В остальном он включает в себя необходимые письменные принадлежности, 20 тетрадей, школьный ранец и альбом для рисования. Траутман отметила, что самые дешевые школьные наборы и для мальчиков, и для девочек оказались в Республике Калмыкия - 11,6 тысячи и 13,8 тысячи рублей соответственно. Самые дорогие - в Мурманской области, стоимость составила 22,6 тысячи рублей для мальчиков и 26,3 тысячи рублей для девочек. Эксперт уточнила, что канцелярские товары подорожали сильнее всего, их цена выросла на 10% в годовом выражении и в июле этого года составила чуть менее 900 рублей. Стоимость наборов одежды для мальчиков и девочек выросла на 5% и 4% соответственно и составила 13 тысяч и 15 тысяч рублей. Рюкзак подорожал на 5% до 2,7 тысячи рублей.
общество , россия, акра, росстат
Общество , РОССИЯ, АКРА, Росстат
07:02 23.08.2025
 
Эксперты рассказали о стоимости "школьного набора"

Эксперт Траутман: стоимость условного "школьного набора" в июле выросла на 5%

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Стоимость условного "школьного набора", который включает одежду, обувь, ранец и школьные принадлежности, в июле 2025 выросла на 5% в сравнении с июлем прошлого года и составила 16,5 тысячи рублей для мальчиков и 18,6 тысячи - для девочек, рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.
"В июле 2025 года суммарная стоимость условного "школьного набора", собранного АКРА на основе данных Росстат, в среднем по России составляла для мальчика - 16,5 тысячи рублей, а для девочки - 18,6 тысячи рублей... В сравнении с июлем прошлого года суммарная стоимость школьного набора как для мальчика, так и для девочки увеличилась на 5% или чуть больше, чем на 800 рублей в абсолютном выражении", - рассказала она.
Условный школьный набор для мальчиков и для девочек отличается элементами гардероба - для мальчиков это куртка, брюки из полушерстяных и джинсовых тканей, две сорочки, и кроссовые туфли, а для девочек юбка и платье из полушерстяных тканей, две блузки, брюки из джинсовой ткани, туфли и куртка. В остальном он включает в себя необходимые письменные принадлежности, 20 тетрадей, школьный ранец и альбом для рисования.
Траутман отметила, что самые дешевые школьные наборы и для мальчиков, и для девочек оказались в Республике Калмыкия - 11,6 тысячи и 13,8 тысячи рублей соответственно. Самые дорогие - в Мурманской области, стоимость составила 22,6 тысячи рублей для мальчиков и 26,3 тысячи рублей для девочек.
Эксперт уточнила, что канцелярские товары подорожали сильнее всего, их цена выросла на 10% в годовом выражении и в июле этого года составила чуть менее 900 рублей. Стоимость наборов одежды для мальчиков и девочек выросла на 5% и 4% соответственно и составила 13 тысяч и 15 тысяч рублей. Рюкзак подорожал на 5% до 2,7 тысячи рублей.
 
