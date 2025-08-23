https://1prime.ru/20250823/elektrofestival-861123774.html
Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет в субботу
2025-08-23T00:36+0300
2025-08-23T00:36+0300
2025-08-23T00:36+0300
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет в центре столицы в субботу.
Как сообщалось на сайте мэра и правительства, электрофестиваль пройдет с 09.00 до 18.00 на Зубовской площади. В его рамках состоится торжественный парад электротранспорта: электробусы, электромобили и электромотоциклы проедут по Садовому кольцу. Принять участие в параде на личном электромобиле или электромотоцикле может любой желающий по предварительной регистрации.
Также зрители смогут посетить интерактивные зоны проекта "Энергия Москвы", сервиса "Велобайк" и Мосгортранса, увидеть выставочные образцы электротранспорта. На фестивале выступят автоблогеры Эрик Китуашвили (Давидыч) и Кирилл Петров (Варпач), диджеи и артисты. Организаторы подготовили стенды на тему электротранспорта и площадки партнеров.
