https://1prime.ru/20250823/elektrofestival-861123774.html

Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет в субботу

Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет в субботу - 23.08.2025, ПРАЙМ

Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет в субботу

Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет в центре столицы в субботу. | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T00:36+0300

2025-08-23T00:36+0300

2025-08-23T00:36+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861123774.jpg?1755898612

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет в центре столицы в субботу. Как сообщалось на сайте мэра и правительства, электрофестиваль пройдет с 09.00 до 18.00 на Зубовской площади. В его рамках состоится торжественный парад электротранспорта: электробусы, электромобили и электромотоциклы проедут по Садовому кольцу. Принять участие в параде на личном электромобиле или электромотоцикле может любой желающий по предварительной регистрации. Также зрители смогут посетить интерактивные зоны проекта "Энергия Москвы", сервиса "Велобайк" и Мосгортранса, увидеть выставочные образцы электротранспорта. На фестивале выступят автоблогеры Эрик Китуашвили (Давидыч) и Кирилл Петров (Варпач), диджеи и артисты. Организаторы подготовили стенды на тему электротранспорта и площадки партнеров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия