ЕС перевел Украине более десяти млрд евро из замороженных средств ЦБ
ЕС перевел Украине более десяти млрд евро из замороженных средств ЦБ - 23.08.2025, ПРАЙМ
ЕС перевел Украине более десяти млрд евро из замороженных средств ЦБ
ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России, сообщило издание Welt am... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T21:59+0300
2025-08-23T21:59+0300
2025-08-23T21:59+0300
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии. Отмечается, что Брюссель использует эти средства для поддержки военных и гражданских проектов в стране. В марте, мае, июне и июле правительство Украины получало по одному миллиарду евро за счет прибыли от замороженных активов, 3 миллиарда - в январе и 3,1 миллиарда - в апреле. Некоторые политики, среди которых глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, хотят, чтобы Киеву были доступны все средства, а не только проценты. Однако экономисты предупреждают о разрушительных последствиях подобного шага для финансовой системы. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
ЕС перевел Украине более десяти млрд евро из замороженных средств ЦБ
