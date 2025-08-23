https://1prime.ru/20250823/evro-861151281.html

ЕС перевел Украине более десяти млрд евро из замороженных средств ЦБ

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии. ​Отмечается, что Брюссель использует эти средства для поддержки военных и гражданских проектов в стране. В марте, мае, июне и июле правительство Украины получало по одному миллиарду евро за счет прибыли от замороженных активов, 3 миллиарда - в январе и 3,1 миллиарда - в апреле. Некоторые политики, среди которых глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, хотят, чтобы Киеву были доступны все средства, а не только проценты. Однако экономисты предупреждают о разрушительных последствиях подобного шага для финансовой системы. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

