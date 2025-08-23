Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Спонсоры апокалипсиса": на Западе возмутились решением ЕС по Украине
"Спонсоры апокалипсиса": на Западе возмутились решением ЕС по Украине
"Спонсоры апокалипсиса": на Западе возмутились решением ЕС по Украине - 23.08.2025, ПРАЙМ
"Спонсоры апокалипсиса": на Западе возмутились решением ЕС по Украине
Согласившись покрыть затраты на американское вооружение для Украины, европейские лидеры пожертвовали своим суверенитетом ради возможности поддерживать конфликт... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T23:21+0300
2025-08-23T23:37+0300
украина
сша
запад
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Согласившись покрыть затраты на американское вооружение для Украины, европейские лидеры пожертвовали своим суверенитетом ради возможности поддерживать конфликт с Россией, утверждает испанское издание Rebelión."Роль Европы в этом соглашении понизилась от потенциального геополитического союзника до обычного финансового спонсора апокалипсиса. Взяв на себя расходы за весь этот смертоносный арсенал, европейские власти не только отказываются от своего стратегического суверенитета, вновь попадая в зависимость от военно-промышленного комплекса США, но и превращают своих граждан в невольных участников чужого конфликта", — говорится в статье.В материале подчеркивается, что капитализм не ориентируется на завершение конфликтов, а, напротив, использует их как основу для своего существования. Основная цель переговоров — не поддержка Украины, а создание зависимого рынка, отягощенного военным долгом, который будет определять судьбу страны на долгие годы, заключает издание. 19 августа Financial Times, ссылаясь на источники, сообщило, что Украина обязуется закупить американское оружие на сумму 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках соглашения о получении гарантий безопасности от США. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
украина
сша
запад
украина, сша, запад, владимир зеленский, дональд трамп
УКРАИНА, США, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
23:21 23.08.2025 (обновлено: 23:37 23.08.2025)
 
"Спонсоры апокалипсиса": на Западе возмутились решением ЕС по Украине

Rebelión: ЕС пожертвовал своим суверенитетом ради продолжения конфликта на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Согласившись покрыть затраты на американское вооружение для Украины, европейские лидеры пожертвовали своим суверенитетом ради возможности поддерживать конфликт с Россией, утверждает испанское издание Rebelión.
"Роль Европы в этом соглашении понизилась от потенциального геополитического союзника до обычного финансового спонсора апокалипсиса. Взяв на себя расходы за весь этот смертоносный арсенал, европейские власти не только отказываются от своего стратегического суверенитета, вновь попадая в зависимость от военно-промышленного комплекса США, но и превращают своих граждан в невольных участников чужого конфликта", — говорится в статье.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Будут в восторге": на Западе раскрыли план Трампа по Украине
Вчера, 23:07
В материале подчеркивается, что капитализм не ориентируется на завершение конфликтов, а, напротив, использует их как основу для своего существования. Основная цель переговоров — не поддержка Украины, а создание зависимого рынка, отягощенного военным долгом, который будет определять судьбу страны на долгие годы, заключает издание.
19 августа Financial Times, ссылаясь на источники, сообщило, что Украина обязуется закупить американское оружие на сумму 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках соглашения о получении гарантий безопасности от США.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Головная боль". В США объяснили, что будет делать Запад после Украины
Вчера, 18:16
 
УКРАИНА, США, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
 
 
