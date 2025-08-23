"Спонсоры апокалипсиса": на Западе возмутились решением ЕС по Украине

https://1prime.ru/20250823/evropa-861155337.html

Согласившись покрыть затраты на американское вооружение для Украины, европейские лидеры пожертвовали своим суверенитетом ради возможности поддерживать конфликт... | 23.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Согласившись покрыть затраты на американское вооружение для Украины, европейские лидеры пожертвовали своим суверенитетом ради возможности поддерживать конфликт с Россией, утверждает испанское издание Rebelión."Роль Европы в этом соглашении понизилась от потенциального геополитического союзника до обычного финансового спонсора апокалипсиса. Взяв на себя расходы за весь этот смертоносный арсенал, европейские власти не только отказываются от своего стратегического суверенитета, вновь попадая в зависимость от военно-промышленного комплекса США, но и превращают своих граждан в невольных участников чужого конфликта", — говорится в статье.В материале подчеркивается, что капитализм не ориентируется на завершение конфликтов, а, напротив, использует их как основу для своего существования. Основная цель переговоров — не поддержка Украины, а создание зависимого рынка, отягощенного военным долгом, который будет определять судьбу страны на долгие годы, заключает издание. 19 августа Financial Times, ссылаясь на источники, сообщило, что Украина обязуется закупить американское оружие на сумму 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках соглашения о получении гарантий безопасности от США. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

