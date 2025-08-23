Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве впервые пройдет транспортный электрофестиваль - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250823/festival-861133747.html
В Москве впервые пройдет транспортный электрофестиваль
В Москве впервые пройдет транспортный электрофестиваль - 23.08.2025, ПРАЙМ
В Москве впервые пройдет транспортный электрофестиваль
Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль проходит в столице в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости. | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T11:42+0300
2025-08-23T11:42+0300
бизнес
россия
транспорт
москва
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861133368_0:0:715:403_1920x0_80_0_0_685e2e70bd7054a6952faef613339324.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль проходит в столице в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости. В рамках фестиваля состоится торжественный парад электротранспорта, в ходе которого электробусы, электромобили и электромотоциклы проедут по Садовому кольцу. Колонна из электротранспорта уже собирается на старте в рамках фестиваля. Старт парада состоится в 12.00 по мск. Любой желающий по предварительной регистрации сможет принять участие в параде на личном электромобиле или электромотоцикле. Также зрители смогут посетить интерактивные зоны проекта "Энергия Москвы", сервиса "Велобайк" и Мосгортранса, увидеть выставочные образцы электротранспорта. На фестивале выступят автоблогеры Эрик Китуашвили (Давидыч) и Кирилл Петров (Варпач), диджеи и артисты. Для гостей также организованы различные активности, мастер-классы и розыгрыши. Организаторы подготовили стенды на тему электротранспорта и площадки партнеров.
https://1prime.ru/20250814/elektromobili-860704551.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861133368_0:0:715:537_1920x0_80_0_0_71362b0b0167e9ef8a547df1120bf86b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, транспорт, москва, общество
Бизнес, РОССИЯ, Транспорт, МОСКВА, Общество
11:42 23.08.2025
 
В Москве впервые пройдет транспортный электрофестиваль

Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль проходит в столице

© Дептранс. Афиша/TelegramМосковский транспортный электрофестиваль
Московский транспортный электрофестиваль
Московский транспортный электрофестиваль
© Дептранс. Афиша/Telegram
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль проходит в столице в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости.
В рамках фестиваля состоится торжественный парад электротранспорта, в ходе которого электробусы, электромобили и электромотоциклы проедут по Садовому кольцу. Колонна из электротранспорта уже собирается на старте в рамках фестиваля. Старт парада состоится в 12.00 по мск.
Любой желающий по предварительной регистрации сможет принять участие в параде на личном электромобиле или электромотоцикле.
Также зрители смогут посетить интерактивные зоны проекта "Энергия Москвы", сервиса "Велобайк" и Мосгортранса, увидеть выставочные образцы электротранспорта.
На фестивале выступят автоблогеры Эрик Китуашвили (Давидыч) и Кирилл Петров (Варпач), диджеи и артисты. Для гостей также организованы различные активности, мастер-классы и розыгрыши.
Организаторы подготовили стенды на тему электротранспорта и площадки партнеров.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Продажи новых электромобилей в России в июле выросли впервые за год
14 августа, 10:51
 
БизнесРОССИЯТранспортМОСКВАОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала