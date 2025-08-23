https://1prime.ru/20250823/festival-861133747.html

В Москве впервые пройдет транспортный электрофестиваль

2025-08-23T11:42+0300

2025-08-23T11:42+0300

2025-08-23T11:42+0300

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль проходит в столице в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости. В рамках фестиваля состоится торжественный парад электротранспорта, в ходе которого электробусы, электромобили и электромотоциклы проедут по Садовому кольцу. Колонна из электротранспорта уже собирается на старте в рамках фестиваля. Старт парада состоится в 12.00 по мск. Любой желающий по предварительной регистрации сможет принять участие в параде на личном электромобиле или электромотоцикле. Также зрители смогут посетить интерактивные зоны проекта "Энергия Москвы", сервиса "Велобайк" и Мосгортранса, увидеть выставочные образцы электротранспорта. На фестивале выступят автоблогеры Эрик Китуашвили (Давидыч) и Кирилл Петров (Варпач), диджеи и артисты. Для гостей также организованы различные активности, мастер-классы и розыгрыши. Организаторы подготовили стенды на тему электротранспорта и площадки партнеров.

