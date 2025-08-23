Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Финляндии намерен выстроить новые отношения с Россией - 23.08.2025
https://1prime.ru/20250823/finlyandiya-861137435.html
Президент Финляндии намерен выстроить новые отношения с Россией
Президент Финляндии намерен выстроить новые отношения с Россией - 23.08.2025, ПРАЙМ
Президент Финляндии намерен выстроить новые отношения с Россией
Отношения между Финляндией и Россией будут заново строиться после окончания конфликта на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб. | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T13:26+0300
2025-08-23T13:29+0300
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Отношения между Финляндией и Россией будут заново строиться после окончания конфликта на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Как я всегда подчёркивал, мы ничего не можем поделать с нашей географией. У нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией. Но сейчас, конечно, отношения очень сложные. На самом деле их нет из-за войны. Но когда-нибудь, когда война закончится, новые отношения обязательно будут построены", - сказал Стубб в интервью телерадиовещателю Yle. Стубб добавил, что Финляндия будет строить новые отношения с Россией "очень практично и прагматично". Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада. Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
13:26 23.08.2025 (обновлено: 13:29 23.08.2025)
 
Президент Финляндии намерен выстроить новые отношения с Россией

Стубб: Финляндия будет заново строить отношения с РФ по завершении конфликта на Украине

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Отношения между Финляндией и Россией будут заново строиться после окончания конфликта на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Как я всегда подчёркивал, мы ничего не можем поделать с нашей географией. У нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией. Но сейчас, конечно, отношения очень сложные. На самом деле их нет из-за войны. Но когда-нибудь, когда война закончится, новые отношения обязательно будут построены", - сказал Стубб в интервью телерадиовещателю Yle.
Чайка на набережной южного порта в Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Крах "северного чуда". Финны поплатились за развод с Россией
11 июля, 06:06
Стубб добавил, что Финляндия будет строить новые отношения с Россией "очень практично и прагматично".
Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
В Хельсинки сделали признание об отношениях с Москвой
20 августа, 18:05
 
Экономика РОССИЯ Мировая экономика ФИНЛЯНДИЯ РФ МОСКВА НАТО
 
 
