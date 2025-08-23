https://1prime.ru/20250823/finlyandiya-861137435.html

Президент Финляндии намерен выстроить новые отношения с Россией

Президент Финляндии намерен выстроить новые отношения с Россией - 23.08.2025, ПРАЙМ

Президент Финляндии намерен выстроить новые отношения с Россией

Отношения между Финляндией и Россией будут заново строиться после окончания конфликта на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб. | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T13:26+0300

2025-08-23T13:26+0300

2025-08-23T13:29+0300

экономика

россия

мировая экономика

финляндия

рф

москва

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/80239/26/802392634_0:276:1881:1334_1920x0_80_0_0_385e66aaa9f6eb379144aaabd263984c.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Отношения между Финляндией и Россией будут заново строиться после окончания конфликта на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Как я всегда подчёркивал, мы ничего не можем поделать с нашей географией. У нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией. Но сейчас, конечно, отношения очень сложные. На самом деле их нет из-за войны. Но когда-нибудь, когда война закончится, новые отношения обязательно будут построены", - сказал Стубб в интервью телерадиовещателю Yle. Стубб добавил, что Финляндия будет строить новые отношения с Россией "очень практично и прагматично". Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада. Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.

https://1prime.ru/20250711/finlyandiya-859336452.html

https://1prime.ru/20250820/finlyandiya-860996003.html

финляндия

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, финляндия, рф, москва, нато