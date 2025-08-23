Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Впали в панику". Во Франции отреагировали на фото со встречи на Аляске
Политика
"Впали в панику". Во Франции отреагировали на фото со встречи на Аляске
"Впали в панику". Во Франции отреагировали на фото со встречи на Аляске
2025-08-23T17:26+0300
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Снимок президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвал панику у сторонников конфликта на Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Невероятный момент! Одержимые войной сегодня утром впали в панику! Трамп размахивает фотографией с Путиным перед журналистами. &lt;…&gt; Намеренная провокация, чтобы показать ястребам, что это он принимает решения и выбирает диалог и мир!" — написал он.В пятницу Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, поделился совместной фотографией с Путиным, сделанной на саммите в Аляске, и подчеркнул, что был очень польщен, получив ее. Пятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Президент Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
В США выступили с тяжелым признанием о мире на Украине
Вчера, 11:00
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
На Украине сделали новое заявление об утерянных территориях
