"Впали в панику". Во Франции отреагировали на фото со встречи на Аляске
2025-08-23T17:26+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
франция
украина
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Снимок президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвал панику у сторонников конфликта на Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Невероятный момент! Одержимые войной сегодня утром впали в панику! Трамп размахивает фотографией с Путиным перед журналистами. <…> Намеренная провокация, чтобы показать ястребам, что это он принимает решения и выбирает диалог и мир!" — написал он.В пятницу Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, поделился совместной фотографией с Путиным, сделанной на саммите в Аляске, и подчеркнул, что был очень польщен, получив ее. Пятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Президент Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.
