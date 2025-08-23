https://1prime.ru/20250823/frantsiya-861155980.html
"Получил пощечину": во Франции набросились на Макрона из-за слов об Украине
"Получил пощечину": во Франции набросились на Макрона из-за слов об Украине - 23.08.2025, ПРАЙМ
"Получил пощечину": во Франции набросились на Макрона из-за слов об Украине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал инициативу европейских лидеров по отправке войск на Украину безумной и вызывающей сопротивление, о... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T23:31+0300
2025-08-23T23:31+0300
2025-08-23T23:31+0300
украина
франция
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_58564badb5bac3e4a8356b22031a9732.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал инициативу европейских лидеров по отправке войск на Украину безумной и вызывающей сопротивление, о чем он заявил в социальной сети Х."Макрон хочет отправить солдат на Украину ? Пока что он получает одну пощечину за другой! Французская армия совершенно не горит желанием. Многие европейские страны категорически отказываются. Его даже унижают! Будьте тверды и отвергните это безумие!", — написал он.В понедельник в Вашингтоне состоялись переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились и лидеры нескольких европейских стран. Основной темой стала безопасность для Киева, которую европейские государства готовы обеспечить в координации с Соединёнными Штатами. На следующий день Трамп сообщил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины. Однако он подчеркнул, что американских военных там не будет.
https://1prime.ru/20250823/evropa-861155337.html
украина
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b4db5b0ec4b4e46e7ee1e5b4577dd436.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, франция, дональд трамп, владимир зеленский
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Получил пощечину": во Франции набросились на Макрона из-за слов об Украине
Филиппо: инициатива об отправке европейских войск на Украину абсолютно безрассудна