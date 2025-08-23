Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Получил пощечину": во Франции набросились на Макрона из-за слов об Украине - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250823/frantsiya-861155980.html
"Получил пощечину": во Франции набросились на Макрона из-за слов об Украине
"Получил пощечину": во Франции набросились на Макрона из-за слов об Украине - 23.08.2025, ПРАЙМ
"Получил пощечину": во Франции набросились на Макрона из-за слов об Украине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал инициативу европейских лидеров по отправке войск на Украину безумной и вызывающей сопротивление, о... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T23:31+0300
2025-08-23T23:31+0300
украина
франция
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_58564badb5bac3e4a8356b22031a9732.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал инициативу европейских лидеров по отправке войск на Украину безумной и вызывающей сопротивление, о чем он заявил в социальной сети Х."Макрон хочет отправить солдат на Украину ? Пока что он получает одну пощечину за другой! Французская армия совершенно не горит желанием. Многие европейские страны категорически отказываются. Его даже унижают! Будьте тверды и отвергните это безумие!", — написал он.В понедельник в Вашингтоне состоялись переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились и лидеры нескольких европейских стран. Основной темой стала безопасность для Киева, которую европейские государства готовы обеспечить в координации с Соединёнными Штатами. На следующий день Трамп сообщил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины. Однако он подчеркнул, что американских военных там не будет.
https://1prime.ru/20250823/evropa-861155337.html
украина
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b4db5b0ec4b4e46e7ee1e5b4577dd436.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, франция, дональд трамп, владимир зеленский
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
23:31 23.08.2025
 
"Получил пощечину": во Франции набросились на Макрона из-за слов об Украине

Филиппо: инициатива об отправке европейских войск на Украину абсолютно безрассудна

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал инициативу европейских лидеров по отправке войск на Украину безумной и вызывающей сопротивление, о чем он заявил в социальной сети Х.
"Макрон хочет отправить солдат на Украину ? Пока что он получает одну пощечину за другой! Французская армия совершенно не горит желанием. Многие европейские страны категорически отказываются. Его даже унижают! Будьте тверды и отвергните это безумие!", — написал он.
В понедельник в Вашингтоне состоялись переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились и лидеры нескольких европейских стран. Основной темой стала безопасность для Киева, которую европейские государства готовы обеспечить в координации с Соединёнными Штатами.
На следующий день Трамп сообщил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины. Однако он подчеркнул, что американских военных там не будет.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Спонсоры апокалипсиса": на Западе возмутились решением ЕС по Украине
Вчера, 23:21
 
УКРАИНАФРАНЦИЯДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала