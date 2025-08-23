https://1prime.ru/20250823/frantsiya-861155980.html

"Получил пощечину": во Франции набросились на Макрона из-за слов об Украине

2025-08-23T23:31+0300

украина

франция

дональд трамп

владимир зеленский

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал инициативу европейских лидеров по отправке войск на Украину безумной и вызывающей сопротивление, о чем он заявил в социальной сети Х."Макрон хочет отправить солдат на Украину ? Пока что он получает одну пощечину за другой! Французская армия совершенно не горит желанием. Многие европейские страны категорически отказываются. Его даже унижают! Будьте тверды и отвергните это безумие!", — написал он.В понедельник в Вашингтоне состоялись переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились и лидеры нескольких европейских стран. Основной темой стала безопасность для Киева, которую европейские государства готовы обеспечить в координации с Соединёнными Штатами. На следующий день Трамп сообщил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины. Однако он подчеркнул, что американских военных там не будет.

