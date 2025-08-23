Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США объяснили, чем придется пожертвовать Украине ради получения гарантий - 23.08.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
В США объяснили, чем придется пожертвовать Украине ради получения гарантий
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Юрист из США и политический аналитик Роберт Барнс в соцсети Х разъяснил на примерах из истории, при каких обстоятельствах Украина может рассчитывать на получение международных гарантий безопасности. "Страна, которой предоставляется гарантия, должна согласиться на: 1) нейтралитет; 2) отсутствие иностранных войск и 3) неприсоединение", — написал он, комментируя ситуацию вокруг возможного предоставления гарантий для Украины.Барнс также подчеркнул, что потребность в соблюдении всех трех перечисленных "ключей к успеху" для получения гарантий подтверждена историческим опытом. Он привел примеры, когда Бельгия в 1839 году, Австрия в 1955-м и Лаос в 1962-м получили гарантии безопасности только после принятия перечисленных условий.Ранее Владимир Зеленский сообщил, что "все разработки" для создания гарантий безопасности для Украины "будут готовы в ближайшие дни", добавив, что "сейчас есть реальный шанс положить конец этой войне".
22:03 23.08.2025
 
В США объяснили, чем придется пожертвовать Украине ради получения гарантий

Барнс: чтобы получить гарантии, Украине нужен нейтралитет и отсутствие войск НАТО

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Юрист из США и политический аналитик Роберт Барнс в соцсети Х разъяснил на примерах из истории, при каких обстоятельствах Украина может рассчитывать на получение международных гарантий безопасности.
"Страна, которой предоставляется гарантия, должна согласиться на: 1) нейтралитет; 2) отсутствие иностранных войск и 3) неприсоединение", — написал он, комментируя ситуацию вокруг возможного предоставления гарантий для Украины.
Барнс также подчеркнул, что потребность в соблюдении всех трех перечисленных "ключей к успеху" для получения гарантий подтверждена историческим опытом. Он привел примеры, когда Бельгия в 1839 году, Австрия в 1955-м и Лаос в 1962-м получили гарантии безопасности только после принятия перечисленных условий.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что "все разработки" для создания гарантий безопасности для Украины "будут готовы в ближайшие дни", добавив, что "сейчас есть реальный шанс положить конец этой войне".
Политика
 
 
