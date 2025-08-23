https://1prime.ru/20250823/garantii-861151735.html
В США объяснили, чем придется пожертвовать Украине ради получения гарантий
В США объяснили, чем придется пожертвовать Украине ради получения гарантий - 23.08.2025, ПРАЙМ
В США объяснили, чем придется пожертвовать Украине ради получения гарантий
Юрист из США и политический аналитик Роберт Барнс в соцсети Х разъяснил на примерах из истории, при каких обстоятельствах Украина может рассчитывать на... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T22:03+0300
2025-08-23T22:03+0300
2025-08-23T22:03+0300
политика
украина
гарантии
сша
бельгия
лаос
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Юрист из США и политический аналитик Роберт Барнс в соцсети Х разъяснил на примерах из истории, при каких обстоятельствах Украина может рассчитывать на получение международных гарантий безопасности. "Страна, которой предоставляется гарантия, должна согласиться на: 1) нейтралитет; 2) отсутствие иностранных войск и 3) неприсоединение", — написал он, комментируя ситуацию вокруг возможного предоставления гарантий для Украины.Барнс также подчеркнул, что потребность в соблюдении всех трех перечисленных "ключей к успеху" для получения гарантий подтверждена историческим опытом. Он привел примеры, когда Бельгия в 1839 году, Австрия в 1955-м и Лаос в 1962-м получили гарантии безопасности только после принятия перечисленных условий.Ранее Владимир Зеленский сообщил, что "все разработки" для создания гарантий безопасности для Украины "будут готовы в ближайшие дни", добавив, что "сейчас есть реальный шанс положить конец этой войне".
https://1prime.ru/20250821/zelenskiy-861033605.html
украина
сша
бельгия
лаос
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_4d68112cf7cdf729f608b0d4b39ba979.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, гарантии, сша, бельгия, лаос, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, гарантии, США, БЕЛЬГИЯ, Лаос, Владимир Зеленский
В США объяснили, чем придется пожертвовать Украине ради получения гарантий
Барнс: чтобы получить гарантии, Украине нужен нейтралитет и отсутствие войск НАТО
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ.
Юрист из США и политический аналитик Роберт Барнс в соцсети Х
разъяснил на примерах из истории, при каких обстоятельствах Украина может рассчитывать на получение международных гарантий безопасности.
"Страна, которой предоставляется гарантия, должна согласиться на: 1) нейтралитет; 2) отсутствие иностранных войск и 3) неприсоединение", — написал он, комментируя ситуацию вокруг возможного предоставления гарантий для Украины.
Барнс также подчеркнул, что потребность в соблюдении всех трех перечисленных "ключей к успеху" для получения гарантий подтверждена историческим опытом. Он привел примеры, когда Бельгия в 1839 году, Австрия в 1955-м и Лаос в 1962-м получили гарантии безопасности только после принятия перечисленных условий.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что "все разработки" для создания гарантий безопасности для Украины "будут готовы в ближайшие дни", добавив, что "сейчас есть реальный шанс положить конец этой войне".
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности нужны Украине