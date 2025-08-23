https://1prime.ru/20250823/garantii-861151735.html

В США объяснили, чем придется пожертвовать Украине ради получения гарантий

В США объяснили, чем придется пожертвовать Украине ради получения гарантий - 23.08.2025, ПРАЙМ

В США объяснили, чем придется пожертвовать Украине ради получения гарантий

Юрист из США и политический аналитик Роберт Барнс в соцсети Х разъяснил на примерах из истории, при каких обстоятельствах Украина может рассчитывать на... | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T22:03+0300

2025-08-23T22:03+0300

2025-08-23T22:03+0300

политика

украина

гарантии

сша

бельгия

лаос

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Юрист из США и политический аналитик Роберт Барнс в соцсети Х разъяснил на примерах из истории, при каких обстоятельствах Украина может рассчитывать на получение международных гарантий безопасности. "Страна, которой предоставляется гарантия, должна согласиться на: 1) нейтралитет; 2) отсутствие иностранных войск и 3) неприсоединение", — написал он, комментируя ситуацию вокруг возможного предоставления гарантий для Украины.Барнс также подчеркнул, что потребность в соблюдении всех трех перечисленных "ключей к успеху" для получения гарантий подтверждена историческим опытом. Он привел примеры, когда Бельгия в 1839 году, Австрия в 1955-м и Лаос в 1962-м получили гарантии безопасности только после принятия перечисленных условий.Ранее Владимир Зеленский сообщил, что "все разработки" для создания гарантий безопасности для Украины "будут готовы в ближайшие дни", добавив, что "сейчас есть реальный шанс положить конец этой войне".

https://1prime.ru/20250821/zelenskiy-861033605.html

украина

сша

бельгия

лаос

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, гарантии, сша, бельгия, лаос, владимир зеленский