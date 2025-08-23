Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о штрафах для нелегальных детских лагерей - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250823/gosduma-861124515.html
В Госдуму внесли проект о штрафах для нелегальных детских лагерей
В Госдуму внесли проект о штрафах для нелегальных детских лагерей - 23.08.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о штрафах для нелегальных детских лагерей
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направляют на заключение в правительство России законопроект о повышении до 2... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T01:22+0300
2025-08-23T01:22+0300
бизнес
общество
экономика
леонид слуцкий
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861124515.jpg?1755901328
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направляют на заключение в правительство России законопроект о повышении до 2 миллионов рублей штрафов для нелегальных детских лагерей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 14.65 КоАП. В настоящее время ей установлено наказание в виде штрафа в размере до миллиона рублей. "Нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выразившееся в предоставлении организацией отдыха детей и их оздоровления или индивидуальным предпринимателем, не включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, - влечет наложение административного штрафа в размере от полутора миллионов до двух миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток", - сказано в документе. За повторное совершение правонарушения предлагается наказывать штрафом в размере от 2 до 2,5 миллионов рублей или административным приостановлением деятельности на срок до шестидесяти суток. "Нелегальные детские лагеря отдыха - это какая-то дикость. Разве могут существовать в нашей стране нелегальные школы, роддома или больницы? А такие лагеря, как ни странно, существуют - в прошлом году власти обнаружили с десяток подобных "заведений", хотя на самом деле их гораздо больше", - пояснил РИА Новости Слуцкий. Он отметил что, работая без государственной аттестации и не соблюдая положенные стандарты, такие организации подвергают здоровье и жизнь детей риску от некачественного питания, отсутствия медиков, непрофессионализма воспитателей, несоблюдения норм безопасности и тому подобное. "Например, в Тверской области обнаружили нелегальный детский лагерь, в котором детей "додумались" разместить в аварийном частном доме. Подобную "практику" нужно прекращать как можно скорее. Мы не позволим разномастным авантюристам и жуликам наживаться на наших детях. Поэтому ЛДПР предлагает увеличить размеры административных штрафов организаторам нелегальных детских лагерей. А те, кто повторно попадутся на этом правонарушении, будут нести повышенную ответственность. Таким образом мы, наконец, наведем должный порядок в сфере детского отдыха и оздоровления", - подчеркнул лидер ЛДПР.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , леонид слуцкий, лдпр
Бизнес, Общество , Экономика, Леонид Слуцкий, ЛДПР
01:22 23.08.2025
 
В Госдуму внесли проект о штрафах для нелегальных детских лагерей

Слуцкий предложил повысить штрафы для нелегальных детских лагерей до 2 млн руб

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направляют на заключение в правительство России законопроект о повышении до 2 миллионов рублей штрафов для нелегальных детских лагерей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 14.65 КоАП. В настоящее время ей установлено наказание в виде штрафа в размере до миллиона рублей.
"Нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выразившееся в предоставлении организацией отдыха детей и их оздоровления или индивидуальным предпринимателем, не включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, - влечет наложение административного штрафа в размере от полутора миллионов до двух миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток", - сказано в документе.
За повторное совершение правонарушения предлагается наказывать штрафом в размере от 2 до 2,5 миллионов рублей или административным приостановлением деятельности на срок до шестидесяти суток.
"Нелегальные детские лагеря отдыха - это какая-то дикость. Разве могут существовать в нашей стране нелегальные школы, роддома или больницы? А такие лагеря, как ни странно, существуют - в прошлом году власти обнаружили с десяток подобных "заведений", хотя на самом деле их гораздо больше", - пояснил РИА Новости Слуцкий.
Он отметил что, работая без государственной аттестации и не соблюдая положенные стандарты, такие организации подвергают здоровье и жизнь детей риску от некачественного питания, отсутствия медиков, непрофессионализма воспитателей, несоблюдения норм безопасности и тому подобное.
"Например, в Тверской области обнаружили нелегальный детский лагерь, в котором детей "додумались" разместить в аварийном частном доме. Подобную "практику" нужно прекращать как можно скорее. Мы не позволим разномастным авантюристам и жуликам наживаться на наших детях. Поэтому ЛДПР предлагает увеличить размеры административных штрафов организаторам нелегальных детских лагерей. А те, кто повторно попадутся на этом правонарушении, будут нести повышенную ответственность. Таким образом мы, наконец, наведем должный порядок в сфере детского отдыха и оздоровления", - подчеркнул лидер ЛДПР.
 
ЭкономикаБизнесОбществоЛеонид СлуцкийЛДПР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала