В Госдуму внесли проект о штрафах для нелегальных детских лагерей

В Госдуму внесли проект о штрафах для нелегальных детских лагерей

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направляют на заключение в правительство России законопроект о повышении до 2 миллионов рублей штрафов для нелегальных детских лагерей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 14.65 КоАП. В настоящее время ей установлено наказание в виде штрафа в размере до миллиона рублей. "Нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выразившееся в предоставлении организацией отдыха детей и их оздоровления или индивидуальным предпринимателем, не включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, - влечет наложение административного штрафа в размере от полутора миллионов до двух миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток", - сказано в документе. За повторное совершение правонарушения предлагается наказывать штрафом в размере от 2 до 2,5 миллионов рублей или административным приостановлением деятельности на срок до шестидесяти суток. "Нелегальные детские лагеря отдыха - это какая-то дикость. Разве могут существовать в нашей стране нелегальные школы, роддома или больницы? А такие лагеря, как ни странно, существуют - в прошлом году власти обнаружили с десяток подобных "заведений", хотя на самом деле их гораздо больше", - пояснил РИА Новости Слуцкий. Он отметил что, работая без государственной аттестации и не соблюдая положенные стандарты, такие организации подвергают здоровье и жизнь детей риску от некачественного питания, отсутствия медиков, непрофессионализма воспитателей, несоблюдения норм безопасности и тому подобное. "Например, в Тверской области обнаружили нелегальный детский лагерь, в котором детей "додумались" разместить в аварийном частном доме. Подобную "практику" нужно прекращать как можно скорее. Мы не позволим разномастным авантюристам и жуликам наживаться на наших детях. Поэтому ЛДПР предлагает увеличить размеры административных штрафов организаторам нелегальных детских лагерей. А те, кто повторно попадутся на этом правонарушении, будут нести повышенную ответственность. Таким образом мы, наконец, наведем должный порядок в сфере детского отдыха и оздоровления", - подчеркнул лидер ЛДПР.

