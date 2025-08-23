Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Канады посетит Польшу, ФРГ и Латвию для обсуждения торговли - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250823/kanada-861156104.html
Премьер Канады посетит Польшу, ФРГ и Латвию для обсуждения торговли
Премьер Канады посетит Польшу, ФРГ и Латвию для обсуждения торговли - 23.08.2025, ПРАЙМ
Премьер Канады посетит Польшу, ФРГ и Латвию для обсуждения торговли
Премьер-министр Канады Марк Карни с 25 августа отправится с визитом в Польшу, Германию и Латвию для обсуждения вопросов обороны, торговли и энергетики, заявили... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T23:57+0300
2025-08-23T23:57+0300
мировая экономика
германия
польша
латвия
марк карни
фридрих мерц
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855737115_27:453:1286:1161_1920x0_80_0_0_e9f046927a72a69e6de1a56166723b37.jpg
ВАШИНГТОН, 23 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни с 25 августа отправится с визитом в Польшу, Германию и Латвию для обсуждения вопросов обороны, торговли и энергетики, заявили в офисе главы канадского правительства. "С 25 по 27 августа 2025 года он посетит Польшу, Германию и Латвию. Он сфокусируется на укреплении отношений с европейскими союзниками и развитии сотрудничества в ключевых областях, включая торговлю, энергетику, критические минералы и коллективную оборону", - указано в опубликованном релизе. Как отмечается, в ходе поездки в Варшаву Карни намерен обсудить "поддержку длительного мира" на Украине и в Европе. В Берлине у канадского премьера намечена встреча с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и обсуждение вызовов глобальной безопасности, а в Риге предстоит обсуждение по развитию торговых отношений, в том числе в оборонном секторе. "Премьер-министр также посетит военнослужащих канадских вооруженных сил, участвующих в операции Reassurance - крупнейшей активной зарубежной военной миссии Канады", - добавили в его офисе.
https://1prime.ru/20250822/kanada-861114395.html
германия
польша
латвия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855737115_158:434:1221:1231_1920x0_80_0_0_86cd778e38cb51e1879a5384a0f0d0e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, германия, польша, латвия, марк карни, фридрих мерц
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, ЛАТВИЯ, Марк Карни, Фридрих Мерц
23:57 23.08.2025
 
Премьер Канады посетит Польшу, ФРГ и Латвию для обсуждения торговли

Премьер Канады Карни посетит Польшу, Германию и Латвию для обсуждения вопросов торговли

© Фото : Official social media page of Mark CarneyМарк Карни
Марк Карни - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Марк Карни. Архивное фото
© Фото : Official social media page of Mark Carney
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 23 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни с 25 августа отправится с визитом в Польшу, Германию и Латвию для обсуждения вопросов обороны, торговли и энергетики, заявили в офисе главы канадского правительства.
"С 25 по 27 августа 2025 года он посетит Польшу, Германию и Латвию. Он сфокусируется на укреплении отношений с европейскими союзниками и развитии сотрудничества в ключевых областях, включая торговлю, энергетику, критические минералы и коллективную оборону", - указано в опубликованном релизе.
Как отмечается, в ходе поездки в Варшаву Карни намерен обсудить "поддержку длительного мира" на Украине и в Европе.
В Берлине у канадского премьера намечена встреча с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и обсуждение вызовов глобальной безопасности, а в Риге предстоит обсуждение по развитию торговых отношений, в том числе в оборонном секторе.
"Премьер-министр также посетит военнослужащих канадских вооруженных сил, участвующих в операции Reassurance - крупнейшей активной зарубежной военной миссии Канады", - добавили в его офисе.
Флаг Канады, Оттава
Канада снимет пошлины на ряд американских товаров
22 августа, 19:26
 
Мировая экономикаГЕРМАНИЯПОЛЬШАЛАТВИЯМарк КарниФридрих Мерц
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала