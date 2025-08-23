https://1prime.ru/20250823/kanada-861156104.html

Премьер Канады посетит Польшу, ФРГ и Латвию для обсуждения торговли

ВАШИНГТОН, 23 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни с 25 августа отправится с визитом в Польшу, Германию и Латвию для обсуждения вопросов обороны, торговли и энергетики, заявили в офисе главы канадского правительства. "С 25 по 27 августа 2025 года он посетит Польшу, Германию и Латвию. Он сфокусируется на укреплении отношений с европейскими союзниками и развитии сотрудничества в ключевых областях, включая торговлю, энергетику, критические минералы и коллективную оборону", - указано в опубликованном релизе. Как отмечается, в ходе поездки в Варшаву Карни намерен обсудить "поддержку длительного мира" на Украине и в Европе. В Берлине у канадского премьера намечена встреча с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и обсуждение вызовов глобальной безопасности, а в Риге предстоит обсуждение по развитию торговых отношений, в том числе в оборонном секторе. "Премьер-министр также посетит военнослужащих канадских вооруженных сил, участвующих в операции Reassurance - крупнейшей активной зарубежной военной миссии Канады", - добавили в его офисе.

