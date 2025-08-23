https://1prime.ru/20250823/karshering-861130567.html
Власти Москвы рассказали об итогах работы каршеринга за десять лет
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Пользователи каршеринга совершили свыше 360 миллионов поездок в Москве за 10 лет, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "За 10 лет работы пользователи в Москве совершили на автомобилях каршеринга свыше 360 миллионов поездок. Число активных пользователей выросло с 30 тысяч до 1,7 миллиона человек. А число машин в парке каршеринга выросло в 117 раз: с 350 автомобилей до 41 тысячи", - рассказал Ликсутов. По его словам, Москва стала мировым лидером по количеству автомобилей в каршеринге и темпам развития отрасли. "Каршеринг - хорошая возможность для горожан брать машину только тогда, когда она необходима. Мы видим, что с каждым годом спрос на автомобили аренды растет, поэтому по задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать сервис. Чтобы поездки стали еще безопаснее, уже с 1 сентября пользователи начнут проходить единую верификацию через портал mos.ru. Это позволит получать актуальную информацию о водителях даже в случае изменения документов. Поздравляем операторов с профессиональным праздником и благодарим за то, что они обновляют парк, повышают его надежность и удобство", - добавил заммэра.
