Китай стремится решить проблему украинского кризиса, заявил эксперт

ПЕКИН, 23 авг - ПРАЙМ. Китай стремится всесторонне решить проблему украинского кризиса, прикладывая для этого немало усилий, заявил научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань, комментируя вопрос гарантий безопасности для Украины. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что "Киев не нуждается в Китае в качестве гаранта безопасности", заявила, что Пекин неизменно придерживается объективной и справедливой позиции по украинскому кризису, что "очевидно для всех заинтересованных сторон". "Китай приложил немало усилий для решения этой проблемы (украинского кризиса - ред.). Например, год спустя после начала кризиса Китай опубликовал официальный дипломатический документ под названием "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", - сказал эксперт в интервью китайскому государственному изданию Global Times. Ван Сяоцюань отметил, что Китай не просто делает заявления, но привержен "систематическому содействию решению проблемы". "Китай стремится комплексно решать проблемы безопасности всех сторон, включая решение сопутствующих вопросов, таких как предотвращение распространения ядерного оружия, обеспечение безопасности атомных электростанций, защита гражданского населения, гарантирование экспорта продовольствия, прекращение односторонних санкций, поддержание стабильности промышленных и цепочек поставок, а также содействие послевоенному восстановлению", - добавил он. По словам эксперта, эти усилия демонстрируют системный и тщательный подход к решению проблемы и отражают чувство ответственности Китая, являющегося крупной державой. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Китай может быть гарантом в рамках урегулирования на Украине, так как без его гарантий безопасности в любой точке мир обеспечить очень сложно. Директор аналитического Центра Horizon Insights Чжу Цзюньвэй ранее заявила гонконгской газете South China Morning Post, что даже если будет разработан документ о гарантиях безопасности, Китай, скорее всего, не присоединится к западным гарантиям, но выпустит заявления о безопасности, используя отдельные документы.

