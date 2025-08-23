https://1prime.ru/20250823/kitaj-861126608.html

В Китае начали строить порт для развития торговли с Россией

2025-08-23T07:50+0300

ПЕКИН, 23 авг – ПРАЙМ. В городе Суйфэньхэ, расположенном на северо-востоке Китая у границы с Россией, интенсивно идет строительство китайско-российского международного порта товарной логистики, передает агентство Синьхуа. Со ссылкой на местные власти агентство сообщает, что проект занимает площадь в 23 738 квадратных метров, а общий объем инвестиций в его реализацию составит 120 миллионов юаней (около 16,8 миллиона долларов). В рамках нового проекта запланированы высококлассный международный центр для демонстрации, хранения и распределения товаров, современные офисные здания "звездного" уровня, а также высококлассные тематические отели. "С помощью создания эффективной и интеллектуальной логистической системы новый проект позволит предоставлять предприятиям сферы электронной коммерции поддержку в виде мощной инфраструктуры и интеллектуальных услуг, для освоения рынков России и Восточной Европы", - говорится в сообщении. Суйфэньхэ расположен в китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничит с российским Приморским краем. Как следует из последних данных таможни города Харбина, общий объем импорта и экспорта товаров России с пограничной провинцией Хэйлунцзян с января по июль 2025 года вырос на 3,5%, до 139,61 миллиарда юаней (около 19,5 миллиарда долларов). В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян проживает более 31 миллиона человек. Провинция активно развивает торгово-экономическое сотрудничество с российскими регионами.

