Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае начали строить порт для развития торговли с Россией - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250823/kitaj-861126608.html
В Китае начали строить порт для развития торговли с Россией
В Китае начали строить порт для развития торговли с Россией - 23.08.2025, ПРАЙМ
В Китае начали строить порт для развития торговли с Россией
В городе Суйфэньхэ, расположенном на северо-востоке Китая у границы с Россией, интенсивно идет строительство китайско-российского международного порта товарной... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T07:50+0300
2025-08-23T07:54+0300
бизнес
россия
экономика
китай
приморский край
харбин
https://cdnn.1prime.ru/img/77339/03/773390377_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_00cf8af7ba996d3f148794230cd90ecc.jpg
ПЕКИН, 23 авг – ПРАЙМ. В городе Суйфэньхэ, расположенном на северо-востоке Китая у границы с Россией, интенсивно идет строительство китайско-российского международного порта товарной логистики, передает агентство Синьхуа. Со ссылкой на местные власти агентство сообщает, что проект занимает площадь в 23 738 квадратных метров, а общий объем инвестиций в его реализацию составит 120 миллионов юаней (около 16,8 миллиона долларов). В рамках нового проекта запланированы высококлассный международный центр для демонстрации, хранения и распределения товаров, современные офисные здания "звездного" уровня, а также высококлассные тематические отели. "С помощью создания эффективной и интеллектуальной логистической системы новый проект позволит предоставлять предприятиям сферы электронной коммерции поддержку в виде мощной инфраструктуры и интеллектуальных услуг, для освоения рынков России и Восточной Европы", - говорится в сообщении. Суйфэньхэ расположен в китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничит с российским Приморским краем. Как следует из последних данных таможни города Харбина, общий объем импорта и экспорта товаров России с пограничной провинцией Хэйлунцзян с января по июль 2025 года вырос на 3,5%, до 139,61 миллиарда юаней (около 19,5 миллиарда долларов). В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян проживает более 31 миллиона человек. Провинция активно развивает торгово-экономическое сотрудничество с российскими регионами.
китай
приморский край
харбин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77339/03/773390377_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a07fbc47646f4887eeb584bb78bc5b8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, приморский край, харбин
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Харбин
07:50 23.08.2025 (обновлено: 07:54 23.08.2025)
 
В Китае начали строить порт для развития торговли с Россией

Синьхуа: на северо-востоке Китая строят международный порт товарной логистики

© fotolia.com / Nightman1965Порт
Порт - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Порт. Архивное фото
© fotolia.com / Nightman1965
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 23 авг – ПРАЙМ. В городе Суйфэньхэ, расположенном на северо-востоке Китая у границы с Россией, интенсивно идет строительство китайско-российского международного порта товарной логистики, передает агентство Синьхуа.
Со ссылкой на местные власти агентство сообщает, что проект занимает площадь в 23 738 квадратных метров, а общий объем инвестиций в его реализацию составит 120 миллионов юаней (около 16,8 миллиона долларов).
В рамках нового проекта запланированы высококлассный международный центр для демонстрации, хранения и распределения товаров, современные офисные здания "звездного" уровня, а также высококлассные тематические отели.
"С помощью создания эффективной и интеллектуальной логистической системы новый проект позволит предоставлять предприятиям сферы электронной коммерции поддержку в виде мощной инфраструктуры и интеллектуальных услуг, для освоения рынков России и Восточной Европы", - говорится в сообщении.
Суйфэньхэ расположен в китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничит с российским Приморским краем. Как следует из последних данных таможни города Харбина, общий объем импорта и экспорта товаров России с пограничной провинцией Хэйлунцзян с января по июль 2025 года вырос на 3,5%, до 139,61 миллиарда юаней (около 19,5 миллиарда долларов).
В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян проживает более 31 миллиона человек. Провинция активно развивает торгово-экономическое сотрудничество с российскими регионами.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙПРИМОРСКИЙ КРАЙХарбин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала