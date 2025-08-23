https://1prime.ru/20250823/koltsovo-861132355.html

Поселок Кольцово в Новосибирской области сохранит статус наукограда

2025-08-23T10:40+0300

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Правительство сохранило статус наукограда для поселка Кольцово в Новосибирской области, сообщила пресс-служба кабмина. "Поселок Кольцово в Новосибирской области сохранит статус наукограда на ближайшие 15 лет. Это позволит Кольцово получать федеральное финансирование для сохранения и развития его научно-производственных комплексов и инфраструктуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Кольцово работают предприятия и компании, выпускающие биомедицинскую и фармацевтическую продукцию, медицинские инструменты и оборудование, информационно-телекоммуникационные системы. "Например, в Кольцово располагается государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" – один из главных производителей вакцин в стране", - подчеркнули в правительстве.

