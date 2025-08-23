Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поселок Кольцово в Новосибирской области сохранит статус наукограда - 23.08.2025
Поселок Кольцово в Новосибирской области сохранит статус наукограда
Поселок Кольцово в Новосибирской области сохранит статус наукограда - 23.08.2025, ПРАЙМ
Поселок Кольцово в Новосибирской области сохранит статус наукограда
Правительство сохранило статус наукограда для поселка Кольцово в Новосибирской области, сообщила пресс-служба кабмина. | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T10:40+0300
2025-08-23T10:43+0300
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Правительство сохранило статус наукограда для поселка Кольцово в Новосибирской области, сообщила пресс-служба кабмина. "Поселок Кольцово в Новосибирской области сохранит статус наукограда на ближайшие 15 лет. Это позволит Кольцово получать федеральное финансирование для сохранения и развития его научно-производственных комплексов и инфраструктуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Кольцово работают предприятия и компании, выпускающие биомедицинскую и фармацевтическую продукцию, медицинские инструменты и оборудование, информационно-телекоммуникационные системы. "Например, в Кольцово располагается государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" – один из главных производителей вакцин в стране", - подчеркнули в правительстве.
общество , наука, центр "вектор"
Экономика, Общество , Наука, центр "Вектор"
10:40 23.08.2025 (обновлено: 10:43 23.08.2025)
 
Поселок Кольцово в Новосибирской области сохранит статус наукограда

Правительство сохранило статус наукограда для новосибирского поселка Кольцово на 15 лет

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Сотрудник ГНЦ вирусологии и биотехнологии Вектор - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Сотрудник ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор". Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Правительство сохранило статус наукограда для поселка Кольцово в Новосибирской области, сообщила пресс-служба кабмина.
"Поселок Кольцово в Новосибирской области сохранит статус наукограда на ближайшие 15 лет. Это позволит Кольцово получать федеральное финансирование для сохранения и развития его научно-производственных комплексов и инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Кольцово работают предприятия и компании, выпускающие биомедицинскую и фармацевтическую продукцию, медицинские инструменты и оборудование, информационно-телекоммуникационные системы.
"Например, в Кольцово располагается государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" – один из главных производителей вакцин в стране", - подчеркнули в правительстве.
ЭкономикаОбществоНаукацентр "Вектор"
 
 
