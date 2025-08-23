https://1prime.ru/20250823/kredit-861145872.html

Катар выделил Таджикистану кредит на достройку ГЭС "Рогун"

Катар выделил Таджикистану кредит на достройку ГЭС "Рогун"

2025-08-23T18:12+0300

ДУШАНБЕ, 23 авг - ПРАЙМ. Катар выделил Таджикистану льготный кредит на 50 миллионов долларов для реализации проекта строительства Рогунской ГЭС, сообщает пресс-служба министерства финансов Таджикистана. "Катар предоставил Таджикистану льготный кредит на 50 миллионов долларов для реализации проекта строительства Рогунской ГЭС, соглашение подписали министр финансов (Таджикистана - ред.) Файзиддин Каххорзода и генеральный директор Катарского фонда развития Фахд Хамад Аль-Сулайти", - говорится в сообщении. Отмечается, что цель проекта - содействие национальной энергетической безопасности и поддержка экономического развития Таджикистана. В 2024 году правительство Таджикистана договорилось о пакетах финансирования с консорциумом многосторонних и двусторонних партнеров с целью покрытия около 50% из необходимых 6,4 миллиарда долларов для завершения проекта Рогунской ГЭС к 2035 году. Достройка ГЭС началась в 2016 году, уже инвестировано более 3 миллиардов долларов для ввода в эксплуатацию первых двух из шести турбин (третья ожидается в 2026 году). Предполагается, что после завершения проекта в 2035 году мощность энергогенерации страны вырастет более чем на 50%, что позволит решить проблему дефицита электричества и экспортировать около 60% выработки. Рогунская ГЭС - самый крупный гидроэнергетический объект Таджикистана с проектной высотой плотины 335 метров, она должна стать самой высокой в мире. Гидроузел возводится в 110 километрах восточнее Душанбе. Ожидается, что после полной сдачи ГЭС в эксплуатацию годовой объем выработки электроэнергии составит свыше 14,5 миллиардов киловатт-часов. В машинном зале станции будут установлены шесть агрегатов мощностью 630 мегаватт каждый, сейчас на станции работают две турбины, введенные в строй в 2018 и 2019 годах, запуск последнего агрегата ожидается в 2029 году. По данным минэнерго Таджикистана, в 2024 году Рогунская ГЭС выработала 1,220 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что составляет 5,5% общего объема выработанного в республике электричества.

