Выдача потребкредитов в России достигла максимума с октября 2024 года

Выдача потребкредитов в России достигла максимума с октября 2024 года

2025-08-23T10:02+0300

2025-08-23T10:02+0300

2025-08-23T10:07+0300

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Объем выдач потребкредитов в России в июле достиг максимальных с октября прошлого года 302,6 миллиарда рублей на фоне снижения ключевой ставки, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Так, россияне в июле взяли новых потребительских ссуд на 302,6 миллиарда долларов, что почти на пятую часть больше уровня предыдущего месяца. Количество новых кредитов в июле увеличилось на 11%, достигнув 1,75 миллиона. Оба показателя являются максимальными с октября прошлого года, когда банки оформили 2,1 миллиона кредитов на 311 миллиардов рублей. Одновременно произошло значительное увеличение среднего размера оформленной ссуды - на 7%, до 173,1 тысячи рублей с 161,8 тысячи рублей месяцем ранее. "Рост объемов потребительского кредитования связан со значительным объемом накопленного спроса в период действия высоких ставок. В настоящее время, когда регулятор стал снижать ключевую ставку, а банки точечно корректируют свои ценовые ориентиры, спрос со стороны потребителей активизировался. По предварительным данным августа среднее значение "Полной стоимости потребительских кредитов" составило уже 36,8%, тогда как ещё несколько месяцев назад показатель вплотную приближался к 40%", - прокомментировали в компании. ЦБ в июне впервые почти за три года снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. В июле ставка вновь была снижена - до 18% годовых.

