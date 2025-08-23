https://1prime.ru/20250823/lada-861125426.html
Эксперты: Lada сохраняет лидерство на рынке автолизинга
Эксперты: Lada сохраняет лидерство на рынке автолизинга
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Автомобили Lada в последние годы активно конкурируют с китайскими производителями и на российском рынке автолизинга заняли лидерскую позицию, которую сохранят в ближайшей перспективе, считают опрошенные РИА Новости участники отрасли.
Несколько лет назад с уходом многих иностранных брендов с отечественного авторынка, освободившуюся нишу заняли китайские производители. Помимо выхода на потребительский рынок, "китайцы" зашли в лизинговую отрасль и активно там пользуются спросом. Впрочем, несмотря на это, российские лизингополучатели отдают предпочтение автомобилям Lada.
По данным "ВТБ Лизинга", по итогам января–июля 2025 года доля марки в портфеле компании составила 42%. В Европлане Lada продолжает удерживать лидирующую позицию по продажам в первом полугодии 2025 года с долей в 39% от общего объёма, что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерческий директор компании "Интерлизинг" Руслан Моллаев рассказал, что российский автопром не только успешно выдерживает конкуренцию с "китайцами" в массовом сегменте, но и наращивает свою долю. "В продажах Интерлизинга, в сегменте до 3 миллионов рублей она выросла с 63% до 71%, в то время как доля китайских марок сократилась с 25% до 21%", - отметил топ-менеджер.
Заместитель генерального директора "ВТБ Лизинга" по автолизингу Александр Ганчев объяснил, что драйверы продаж Lada – конкурентная цена и господдержка. "Кроме того, это технически понятный водителям автомобиль массового сегмента с широким региональным сервисным покрытием, благодаря чему его выбирают российские предприниматели для различных задач, например, для использования в таксопарках или доставки внутри города", - рассказал он.
Топ-менеджер добавил, что с появлением новых моделей Azimut и Iskra с несколькими вариациями кузова и коробки передач выбор покупателей в этом сегменте, скорее всего, также будет в пользу Lada, что в целом только усилит позиции отечественного бренда на авторынке.
КИТАЙ НАСТУПАЕТ НА ПЯТКИ
Моллаев утверждает, что в среднем сегменте, где господдержка менее выражена, Китай занимает наибольшую долю 49%. "Однако мы фиксируем снижения интереса к ним и перераспределение в пользу немецких марок, чья доля выросла вдвое по итогам 7 месяцев 2025 года", - говорит он.
По данным "Европлана", китайский бренд Chery занимает вторую позицию (после Лады) с долей 8%. Третье место занимает марка Geely так же с долей 8%. "Снижение долей Chery и Geely может быть связано с усилением конкуренции и изменением предпочтений потребителей", - предположили в компании.
ПЕРСПЕКТИВЫ СПРОСА
Говоря о прогнозах на перспективу, директор департамента по развитию бизнеса "Газпромбанк Лизинг" Вячеслав Михайлов заявил, что к началу 2026 года ожидается хорошая динамика продаж у российского производителя ввиду вступления в силу закона о локализации авто для такси.
"Это будет стимулировать спрос на модели, соответствующие новым регуляторным критериям, прежде всего - автомобили российского производства. Дополнительный импульс может дать снижение ключевой ставки, что создаст условия для активизации автокредитования и, как следствие, увеличения продаж", - объяснил топ-менеджер.
По его оценке, китайские автопроизводители продолжают активно развивать своё присутствие на рынке, фокусируясь на расширении локализации, формировании цепочек поставок и адаптации продуктовой стратегии под специфику российского потребителя. "Их активность сохранится на высоком уровне, однако ключевым фактором успеха станет способность к глубокой интеграции в экономику и инфраструктуру российского авторынка", - сказал Михайлов.
В Европлане добавили, что несмотря на конкуренцию между Lada и китайскими брендами, отечественная марка сохраняет явное преимущество по объёму продаж.
"При этом китайские марки демонстрируют быстрый рост и усиливают давление через ценовую доступность и расширение модельного ряда - риск усиления конкуренции к концу года реален, но масштаб замещения лидера в ближайшие месяцы выглядит маловероятным", - заключили в компании.
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, МИХАЙЛОВ, ВТБ, ВТБ лизинг, Chery, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
